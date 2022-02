Colón de Santa Fe (7 puntos) sacó provecho esta noche de un grosero error arbitral para terminar imponiéndose al local Central Córdoba de Santiago del Estero (4), por 2-0, en partido correspondiente a la tercera fecha, zona B, de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El conjunto ‘sabalero’, dirigido por el DT Julio César Falcioni, alcanzó su segundo éxito consecutivo en el certamen, aunque beneficiado por una equivocación que se produjo al promediar el segundo período.

Es que el árbitro Andrés Merlos omitió sancionar un saque de arco en favor del elenco local, cuando el ingresado Ramón ‘Wanchope’ Abila, en la primera pelota que tocó, adelantó el balón y el mismo traspuso la línea de cal.

Sin embargo, el asistente Marcelo Bistocco no observó la irregularidad, el exdelantero de Boca envió el centro y el tucumano Luis ‘Pulga’ Rodríguez definió con potencia para abrir la cuenta (25m.).

Con todo el equipo santiagueño inmerso en un clima de nervios por lo que consideraron una injusticia, Colón amplió las cifras con una nueva conquista de Facundo Garcés (30m.).

El primer tiempo resultó parejo, con dominio alternado. Lo cierto es que ambos equipos manejaron con criterio el balón hasta tres cuartos de cancha. Pero a los dos les costó ser profundo en los metros finales y dependieron –casi en exclusiva- de los disparos desde fuera del área.

El conjunto ‘ferroviario’ tuvo una muy clara con un remate franco del uruguayo Renzo López (31m.), que salió apenas desviado, junto al poste izquierdo de su compatriota Leonardo Burián.

Por su lado, el campeón defensor de la Copa de la LPF llegó con un tiro del ‘Pulga’ Luis Rodríguez que se fue desviado (21.), otro del pibe Franco Farías que obligó a una destacada intervención del chileno Toselli (29m.).

En el segundo período, en tanto, el desarrollo no varió demasiado, aunque Central Córdoba se adelantó unos metros para intentar conseguir el desnivel. Así, a los 15m., Alejandro Martínez elevó el disparo final, desde una posición propicia.

Y sobre los 25m., con el cordobés Abila ya en cancha, sobrevino la polémica de la jornada en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El ex Huracán escapó a la marca de Pereyra, pero no pudo controlar antes de que el balón traspusiese la línea de fondo. El posterior centro le permitió al ‘Pulga’ abrir la cuenta. Los jueces omitieron la acción y convalidaron la conquista.

El posterior gol de Garcés puso una distancia enorme en el tanteador, cuando el equipo del DT Sergio Rondina había hecho méritos como para –por lo menos- acreditar una igualdad.

En la próxima jornada, Central Córdoba visitará a Aldosivi en Mar del Plata este sábado, mientras que Colón, ese mismo día, enfrentará al colista Barracas Central, en el estadio Presbítero Grella de la ciudad de Paraná. Ambos encuentros comenzarán a las 19.15.

-Síntesis-

Central Córdoba (SE): Christopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto y Jonathan Bay; Jesús Soraire, Matías Laba, Alejandro Martínez; Francisco González Metilli; Renzo López y Abel Argañaraz. DT: Sergio Rondina

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi; Facundo Farías; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 25m. Luis Rodríguez (C); 30m. Garcés (C)

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Ramón Abila por Beltrán y Cristian Vega por Bernardi (C), 24m. Juan Cruz Kaprof por Argañaraz y Francisco Grahl por A. Martínez (CC); 32m. Rodrigo Montes por González Metilli y Sebastián Ribas por R. López (CC); 41m. Andrew Teuten por Farías (C); 48m. Paolo Goltz por Aliendro y Eric Meza por Luis Rodríguez (C).

Amonestado: Novillo (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 28m. expulsado Sbuttoni (CC) en el banco de suplentes.

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero). Arbitro: Andrés Merlos. (Télam)