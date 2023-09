El seleccionado de Colombia, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, recibirá hoy a Venezuela, conducido por su compatriota Fernando Batista, en uno de los tres partidos que darán inicio a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido comenzará a las 20 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco y televisado por DSports.

El nuevo formato de competición establece que los primeros seis se clasificarán de manera directa al torneo mundialista (que por primera vez tendrá a 48 equipos) y que el séptimo afrontará el repechaje con el seleccionado de otra confederación, que todavía no fue determinada.

Colombia participó a lo largo de su historia en cinco mundiales (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018) pero no estuvo en Qatar 2022, después de un ciclo complicado desde lo deportivo.

En cuanto a Venezuela, que no continuó con el proyecto de José Néstor Pekerman debido a diferentes incumplimientos contractuales, será el comienzo oficial al ciclo de Fernando "Bocha" Batista, quien deberá hacer lo imposible para llevar al Mundial por primera vez a sus dirigidos.

Si bien es verdad que Venezuela no es más un seleccionado débil como en otros tiempos, aún no dio el salto de calidad y sigue siendo el único de Sudamérica en no haber participado nunca en un Mundial.

Sus estrellas son el veterano Salomón Rondón, con pocos minutos en River Plate; Tomás Rincón en el mediocampo; y Josef Martínez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

El mayor potencial de Colombia estará en la parte ofensiva con Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez como mediocampistas, y el poderío de Rafael Santos Borré y Luis Díaz en ataque, ambos con presente en Alemania e Inglaterra, respectivamente.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 41 ocasiones (entre partidos oficiales y amistosos) y Colombia domina con 19 victorias contra siete de Venezuela y 15 empates.

- Probables Formaciones -

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez o Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Déiver Machado; Jefferson Lerma y Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Luis Díaz; Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Venezuela: Joel Graterol; Wilker Ángel, Jon Aramburú, Yordan Osorio y Jhon Chancellor; Tomás Rincón, Junior Moreno y Yefferson Soteldo; Salomón Rondón, Jefferson Savarino y Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Cancha: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora de inicio: 20.

TV: DSports. (Télam)