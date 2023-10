Colombia y Uruguay igualaron 2 a 2 en un vibrante partido disputado esta tarde en la ciudad de Barranquilla, correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Para Colombia marcaron James Rodríguez y Matheus Uribe, mientras que Mathias Olivera y Darwin Núñez, de penal casi al final del segundo tiempo, igualaron para la "Celeste".

Con este resultado, Colombia, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, suma cinco puntos, con una victoria y dos empates, mientras que Uruguay de su compatriota Marcelo Bielsa llega a las cuatro unidades.

Uruguay arrancó con modificaciones ya que el arquero titular Sergio Rochet sufrió una fisura de costilla y le dejó su lugar al ex Unión, de Santa Fe, Santiago Mele. La "Celeste" comenzó con una presión alta de la cual los abanderados fueron Nahitán Nández y Federico Valverde. El lateral fue tan arriba que hasta chocó con su ex compañero en Boca Juniors, Frank Fabra, mientras que el volante del Real Madrid se paró en el círculo central y le pidió a Facundo Pellistri y a Brian Rodríguez que fueran a encimar a los defensores rivales.

El mediocampista del Paris Saint-Germain Manuel Ugarte, un descubrimiento de Bielsa, trabajaba como un antiguo ocho cuando su selección recuperaba la pelota, pero se sumaba al centro del campO cuando Colombia se apodera del balón.

Al verse asfixiada por la presión "charrúa", Colombia apostaba al traslado más tranquilo de la pelota, a bajarle el ritmo a la “Celeste”. En esa línea la recuperación estaba en manos de Matheus Uribe y Wilmar Barrios, mientras que el recuperado James Rodríguez y Jhon Arias, del Fluminense, se ocupaban de la creación.

Por su parte, el habilidoso delantero del Liverpool Luis Días Díaz se tiraba a los laterales para jugar como un viejo wing, mientras que Rafael Santos Borré, del Werder Bremen, se ubicaba como centrodelantero.

El arquero de Colombia Camilo Vargas, de Atlas de Guadalajara, se ganó la amonestación a los 7 minutos del primer tiempo, cuando debió salir lejos para cortar un avance uruguayo. Luego se lució tapándole el primero a Brian Rodríguez.

Mientras tanto, James Rodríguez, ahora en en San Pablo, manejaba los hilos de la selección cafetera y obligó a los defensores uruguayos a cometerle varias faltas. Los uruguayos fueron dejando oportunidades en el camino, hasta que el lateral Santiago Arias, del FC Cincinnati, logró un desborde letal, tiró el centro, James la recibió entrando al área, la paró de derecha y luego la calzó de cucharita con la zurda y puso el primer gol de los locales.

Lorenzo apoyaba las expectativas de su equipo no solo en el buen momento de James, sino también en la velocidad y las ansias de protagonismo de Luis Díaz.

Para el segundo tiempo, Bielsa movió el banco y envió al campo a Cristian Olivera, delantero de Los Ángeles FC, y a Mathias Olivera, defensor de Napoli. Apenas se reanudo el juego, rápidamente la Celeste ganó un córner.

Ejecutó Nico De la Cruz, y el recién ingresado Mathias Olivera cerca del segundo palo la envió al fondo de la red, dándole una ansiada igualdad a los uruguayos.

El gol visitante le bajó el volumen al fervoroso público barranquillero, pero Luis Díaz no se dejó llevar, robó una pelota en mitad de cancha se la cedió a James que la abrió para Santiago Arias, que lanzó un centro, el balón dio en la mano del volante del San Pablo, pero la tomó Matheus Uribe que con un fuerte remate de derecha la introdujo en el fondo del arco, para darle el segundo a los cafeteros.

Unos minutos después, Uruguay quedó regalado luego de un córner a favor, la pelota picó mal y Luis Díaz la tiró por arriba del travesaño. Y minutos después James pegó un remate en el palo, y segundos después, Jhon Arias la picó ante la salida de Mele, y la pelota dio en el travesaño.

Los ataques de Colombia denunciaron una pasividad en las marcas por parte de los uruguayos, que parecían superados psicológicamente por los locales. Además, Bielsa dispuso la salida de Nández y Piquerez, y a partir de los ataques cafeteros, se pusieron en evidencia los problemas en el retroceso de los charrúas.

Con el paso de los minutos, Uruguay recuperó la compostura y gracias a los ingresos de Giorgian De Arrascaeta, de Flamengo; y de Maxi Araujo, de Toluca, comenzó a manejar el balón y a generar opciones, a pesar de la floja tarde de Darwin Núñez.

Para los últimos minutos, Lorenzo preservó a James y envió a la cancha al Dinamo Moscú y ex River, Jorge Carrascal, y a Luis Sinisterra, del Bournemouth, cuestión de recuperar el control del balón y seguir generando riesgo frente al arco de Mele.

Pero De Arrascaeta ejecutó rápidamente un tiro libre y le metió un pase largo a Maxi Araujo que hizo la diagonal detrás de los centrales y se metió en el área, donde Vargas le cometió una falta dura.

El árbitro chileno Piero Maza sancionó penal y expulsó al arquero Vargas. En su lugar ingreso Álvaro Montero, guardameta de Millonarios, mientras que Darwin Núñez se hizo cargo de la ejecución y convirtió la igualdad para los visitantes.

Uruguay llegó a la igualdad cuando no se apuntaba en los merecimientos, pero en los minutos posteriores se fue encima del local cuando De la Cruz erró una definición muy buena.

En el corto tiempo agregado (cinco minutos), Colombia tuvo una oportunidad, pero el cabezazo de Davinson Sánchez terminó en las manos de Mele.

=Síntesis=

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Jhon Arias y James Rodríguez; Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Gol en el primer tiempo: 34m James Rodríguez (C).

Goles en el segundo tiempo: 1m Mathias Olivera (U); 7m Matheus Uribe (C) y 45m Darwin Núñez (U) de penal.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Mathias Olivera por Piqueréz (U) y Cristian Olivera por Pellistri (U); 15m Giorgian de Arrascaeta por Nández (U); 22m Richard Ríos Montoya por Uribe (C).; 26m Matías Vecino por Ugarte (U) y Maximiliano Araujo por Rodríguez (U); 34m Jorge Carrascal por James Rodríguez (C) y Luis Sinisterra por Santos Borré (C) y 43m Alvaro Montero por Jhon Arias (C).

Amonestado en el primer tiempo: 7m Vargas (C).

Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo: 43m Camilo Vargas (C).

Arbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Cancha: Estadio Metropolitano, de Barranquilla.

(Télam)