Colombia venció a Chile literalmente "en un minuto", el que transcurrió entre el 19 y el 20 del primer tiempo, con sendas conquistas del ex Olimpo, de Bahía Blanca, Miguel Borja, anticipando el triunfo final por 3 a 1 con el que alcanzó en el cuarto peldaño de las Eliminatorias Sudamericanas a Ecuador, que simultáneamente cayó como visitante de Uruguay en tiempo de descuento, por 1 a 0.

De esta manera los colombianos, que con 13 unidades están en el quinto puesto por diferencia de gol (0 contra +5 )desfavorable respecto de los ecuatorianos que dirige el argentino Gustavo Alfaro, se metieron directamente en la lucha por la clasificación directa al Mundial de Qatar 2022.

Es que esos 13 puntos son apenas dos menos de los que ostentan justamente los uruguayos, que se afirmaron en el tercer puesto luego de un comienzo incierto de Eliminatorias.

Los dos tantos de los colombianos, logrados por Borja en apenas 60 segundos, el primero de tiro penal, "liquidaron" el partido prematuramente, pese a que quedaba mucho tiempo por delante como para que los chilenos del uruguayo Martín Lasarte ensayaran una recuperación.

Pero esta nunca llegó, y cuando aparecieron los peligrosos letargos del relajamiento sobre los 10 minutos del segundo período y Jean Meneses logró el descuento para Chile, Colombia solamente tuvo que volver a apretar el acelerador con su "pie pesado" para asegurarse definitivamente la victoria.

Es que poco más de un cuarto después de ese descuento apareció el talentosos Luis Díaz, la figura de los dirigidos por Reinaldo Rueda en estas Eliminatorias, para sentenciar la historia con el tercer y definitivo tanto de los dueños de casa.

Fue todo celebración entonces para la gente de Colombia en Barranquilla y decepción para un Chile que con esta derrota quedó a seis puntos (tiene 7) del quinto lugar que alcanza para un Repechaje como última instancia para alcanzar un boleto hacia Qatar 2022.

- Síntesis -

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Carlos Cuesta, Óscar Murillo y Yairo Moreno; Juan Fernando Quintero, Wilmar Barrios, Mateus Uribey Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Enzo Roco, Gary Medel y Eugenio Mena; Arturo Vidal, Erick Pulgar y Claudio Baeza; Iván Morales y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte.

Goles en el primer tiempo: 19m. y 20m. Borja (C), el primero de tiro penal.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Meneses (CH) y 29m. Luis Díaz (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Luis Jiménez por Morales (CH); Marcelino Nuñez por Baeza (CH) y Charles Aranguiz por Paulo Diaz (CH); 23m. Daniel Muñoz por Borré y Roger Martinez por Borja (C), 32m. William Tesillo por Murillo (C); Radamel Falcao García por Quintero (C), Carlos Palacios por Meneses (CH) y Nicolás Diaz por Mena (CH) y 45m. Gustavo Cuellar por Luis Díaz (C).

Amonestados: Quintero (C). Vidal, Pulgar y Nicolás Díaz (CH).

Estadio: Metropolitano "Roberto Meléndez" (Barranquilla).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). (Télam)