Colombia rescató hoy un empate 1-1 en su visita a Bolivia, en los 3.650 metros de altura de La Paz, en el partido que abrió la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El ex Racing Club Roger Martínez convirtió para los colombianos y Fernando Saucedo para los bolivianos, en el marco de un encuentro de tono discreto, jugado en el estadio Hernando Siles.

Con el empate, Colombia llegó a los 9 puntos en la tabla, mientras los bolivianos, que siguen sin afirmarse de locales, ahora suman 6 unidades.

A lo largo del encuentro, Reinaldo Rueda, técnico de Colombia, mostró su "muñeca" y oficio, ya que acertó con la inclusión desde el arranque del movedizo Roger Martínez en el ataque y luego con el cambio de Andrés Andrade por el reaparecido y flojo Juan Fernando Quintero.

En los primeros minutos del encuentro Colombia le cedió la iniciativa al local, ya que recién presionaba sobre el mediocampo, aunque los avances bolivianos rozaban la intrascendencia.

Colombia, por su parte, ejercía presión con Matheus Uribe y Wilmar Barrios en la media cancha, para luego entregarle rápidamente la pelota al incisivo Luis Díaz y aprovechar así su velocidad junto a la adaptación a la altura que tiene Roger Martínez, que lleva mucho tiempo jugando en el Distrito Federal mexicano para el América.

Así, los dirigidos por Rueda fueron mucho más efectivos, ya que tanto Juan Cuadrado como el ex River Plate "Juanfer" Quintero remataron seguido al arco e inquietaron al velezano Carlos Lampe, en tanto que Martínez se elevó muy bien y cabeceó pero no pudo concretar.

La primera llegada importante de Bolivia fue un larguísimo e imprudente pase atrás de Davinson Sánchez que sorprendió al arquero David Ospina por su velocidad y se fue muy cerca del palo derecho. Luego hubo un reclamo local ante una pelota que golpeó de manera involuntaria en la mano de William Tesillo ante el despeje de un compañero.

Al inicio del segundo tiempo el camerunés Marc Francois Enoumba debutó en la selección local reemplazando al lesionado Diego Bejarano y de esa manera coronó su particular historia, ya que el defensor lleva cinco años viviendo en Sudamérica y se nacionalizó boliviano.

Enoumba juega en el Always Ready boliviano desde 2018 -fue dirigido por el argentino Omar “Turco” Asad en 2020 y 2021-, se nacionalizó, se casó con una boliviana y tuvo un hijo. El africano debutó en el conjunto dirigido por el venezolano César Farías a pesar de que recién en Bolivia tuvo su primera experiencia profesional a los 28 años.

A los 18 minutos del complemento Roger Martínez le dio la razón a Rueda al encarar a dos defensores, pasarlos con facilidad y luego definir con mucha clase ante Lampe, con una jugada de enorme nivel. Luego Colombia se dedicó a administrar el juego, mientras Bolivia intentaba que la presión implique alguna forma de hacer trabajar a Ospina.

Pero a los 37 minutos Juan Carlos Arce no podía entrar al área y cedió al ingresado Saucedo, que corrigió la espantosa puntería que habían mostrado sus compañeros en casi todo el partido, con un disparo desde 35 metros que se clavó en el palo derecho de Ospina, al que dejó sin reacción.

Saucedo marcó su primer gol para Bolivia y así dejó atrás un conflicto con Farías que incluyó el envío de cartas documento en las que denunció que lo habían excluido del seleccionado por acatar una medida de fuerza dispuesta por el sindicato de jugadores bolivianos.

Rueda buscó entonces despertar a sus jugadores con el ingreso de Radamel Falcao García por Martínez y el de Alexander Mejía por Barrios (podría ser intimado por su equipo, Zenit, para retornar inmediatamente a Rusia, tal como ya ocurrió con sus compañeros de equipo, los brasileños Malcom y Claudinho), para darle un poco de aire a un cansado mediocampo, mientras Bolivia se estancaba en centros fáciles para Ospina.

Y ya en el segundo minuto de descuento un largo envío de la defensa boliviana fue peinada por Marcelo Martins para Carmelo Algarañaz que fue de manera peligrosa sobre Ospina, provocando un choque muy violento que asustó a toda Colombia por lo que tardó en recuperarse el guardavallas.

Pero Algarañaz no aprovechó el vía libre del árbitro venezolano Alexis Herrera, ya que un minuto después le pegó un manotazo a Mejía y se ganó la expulsión, mientras Ospina seguía renqueando por el choque entre ambos.

Ahora ambos equipos jugaran de visitantes, ya que el próximo domingo Colombia enfrentará a Paraguay, en Asunción, y Bolivia deberá viajar a Montevideo, donde lo recibirá Uruguay.

= Síntesis =

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino y Roberto Carlos Fernández; Rodrigo Ramallo, Moises Villarroel, Jeyson Chura, Juan Carlos Arce, Erwin Saavedra; Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Óscar Murillo, Davinson Sánchez y William Tesillo; Matheus Uribe, Wilmar Barrios; Juan Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; y Roger Martínez. DT: Reinaldo Rueda.

Goles en el segundo tiempo: 24m. Martínez (C) y 38m. Saucedo (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Enoumba por Bejarano (B), Carmelo Algarañaz por Chura (B), Andrés Andrade Torres por Quintero (C) y Yairo Moreno por Díaz (C), 12m. Ramiro Baca por Saavedra (B) y Fernando Saucedo por Villarroel (B), 19m. Gustavo Cuellar por Uribe (C), 29m. Jesús Sagredo por Roberto Fernández y Radamel Falcao García por Martínez (C) y 42m. Alexander Mejía por Barrios (C).

Amonestados: Jusino y Villarroel (B). Muñoz (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+7m. expulsado Algarañaz (B).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Cancha: Hernando Siles (La Paz, Bolivia).

(Télam)