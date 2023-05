Colombia le empató a Senegal en el quinto minuto de descuento y con el 1-1 registrado se consolidó como líder del Grupo C del Mundial Sub 20 de fútbol, además de eliminar al conjunto africano.

En el estadio Diego Maradona de la ciudad de La Plata, el equipo senegalés abrió la cuenta en la primera parte, por intermedio de Lamine Camara. La igualdad final llegó a través de Oscar Cortés, quien cambió el rumbo de la zona.

El encuentro contó con la presencia de 15.825 espectadores, donde el dato a destacar fue la desilusión de la hinchada senegalesa.

El elenco africano fue el amplio dominador en el primer tiempo y la diferencia de un gol no reflejó la realidad del juego. Urgido por la necesidad del triunfo, Senegal salió con una clara ambición ofensiva, mientras que Colombia -con la clasificación asegurada- decidió cuidar a algunos futbolistas y, al igual que en los partidos anteriores, comenzó perdiendo.

Al minuto, Camara tuvo la primera chance y su remate se fue por arriba del travesaño, mientras que la selección 'cafetera' sólo arrimó peligro a los 19m. con una buena jugada construida por izquierda que encontró a Tomás Ángel en el punto del penal. Con una media vuelta, el hijo del exatacante de River desvió el remate.

Los africanos consiguieron su premio recién a la media hora, cuando presionaron en la salida y Camara se fue mano a mano con el arquero y definió abajo para poner el 1 a 0.

Los senegaleses, acompañados por su entusiasta hinchada, fueron en búsqueda de otro tanto y tuvieron dos claras chances: la primera, con un remate de Seck, y la otra, en un tiro libre de Diallo, que el arquero Marquines resolvió muy bien.

Los colombianos salieron con otra postura en la parte final y jugaron más cerca del arco senegalés, donde a los 6 minutos, en un centro pasado encontró un cabezazo de Castillo Manyoma que dio en el travesaño.

Los dirigidos por Cárdenas siguieron con el monopolio de la pelota y jugando cerca de Mamour Ndiaye.

El partido entró en un final inesperado. El árbitro turco adicionó 10 minutos (se jugaron 12 en realidad) y en el quinto minuto de descuento, un pelotazo largo de la defensa colombiana encontró mal parado al fondo senegalés y Cortés picó entre los centrales y definió por arriba de un arquero que nada pudo hacer.

Colombia se consolidó en el primer lugar y Senegal quedó eliminado.

-Síntesis-

Colombia: Luis Marquines; Daniel Pedrozo, Kevin Mantilla, Devan Tanton y Andrés Salazar; Alexis Castillo Manyoma, Johan Torres, Gustavo Puerta, Daniel Luna y Oscar Cortés; Tomás Ángel. DT: Héctor Cárdenas.

Senegal: Mamour Ndiaye; Amidou Diop, Babacar Ndiaye, Seydou Sano y Souleymane Basse; Djibril Diarra, Lamine Camara y Pape Diop; Ibrahima Seck, Souleymane Faye y Samba Diallo. DT: Malick Daf.

Gol en el primer tiempo: 30m. L. Camara (S)

Gol en el segundo tiempo: 50m. Cortés (C)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Jhon Vélez por Puerta (C); 30m. Juan Castilla por Castillo Manyoma y Jorge Cabezas por Torres (C); 35m. Mouhamed Gueye por Diallo y Oumar Diouf por Seck (S); 43m. Miguel Monsalve por Ángel (C); 55m. Ibrahima Cissoko por Diarra (S)

Amonestados: Babacar Ndiaye, Sano y Lamine Camara (S) Johan Torres (C)

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía)

Estadio Ciudad de La Plata “Diego Maradona”

(Télam)