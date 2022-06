Colo Colo superó esta noche en Chile a Internacional de Porto Alegre por 2-0 y sacó ventaja en la eliminatoria, al disputarse la ida de uno de los cruces de octavos de final de Copa Sudamericana.

Los delanteros argentinos Juan Martín Lucero (Pt. 13m.) y Pablo Solari (St. 10m.) convirtieron para el elenco local, que es conducido por el técnico nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros (ex Argentinos Juniors y San Martín de San Juan).

El árbitro argentino Patricio Loustau resolvió, a instancias del VAR, no convalidar una maniobra que concluyó con la pelota en la red por tiro de Estevao (St. 43m.), a partir de una mano previa de un jugador del elenco brasileño, en el arranque de la jugada.

Colo Colo no sólo exhibió buenas definiciones en las conquistas de Lucero (ex Vélez Sarsfield) y Solari (ex Talleres de Córdoba) sino también mostró interesantes rendimientos en el defensor Matías Zaldivia (ex Chacarita) y en el mediocampista Leonardo Gil (ex Rosario Central).

MIRÁ TAMBIÉN Atlético Paranaense saca ventaja en partido de ida ante Libertad de Paraguay

Internacional tuvo en sus filas al exjugador de River Plate y Racing Club, el defensor Gabriel Mercado.

La revancha se jugará el martes 5 de julio en el estadio Beira Río de Porto Alegre. (Télam)