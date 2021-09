Colo Colo, con un tanto del delantero argentino Pablo Solari, se adjudicó hoy la Copa Chile de fútbol, al derrotar en la final a Everton, por 2-0, en la ciudad de Talca.

En el estadio Fiscal, el conjunto ‘cacique’ se impuso con los goles marcados por Solari (St. 10m.), exjugador de Talleres de Córdoba, y Joan Cruz (St. 22m.).

En el equipo que conduce el técnico Gustavo Quinteros (ex Argentinos Juniors y San Martín de San Juan) se alistaron también Emiliano Amor (ex Vélez Sarsfield) y Leonardo Gil (ex Rosario Central), según informó ‘El Mercurio’.

En Everton, elenco que orienta el DT Roberto Sensini (ex Newell’s), actuaron el defensor Julio Barroso (ex Boca Juniors) y el mediocampista Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata).

El triunfo le permitió a Colo Colo lograr el bicampeonato y además hacerse del cupo Chile 4 para la Copa Libertadores 2022.

(Télam)