Matías Cóccaro, delantero uruguayo que está atravesando un muy buen presente en el aspecto individual, resaltó hoy que su equipo, Huracán, “se ganó mi corazón en el fútbol argentino”, dándole descrédito a las versiones que indicaban que era simpatizante de Boca Juniors.

“Yo no soy hincha de Boca, soy hincha de Nacional”, espetó el atacante, de 24 años, que en la noche del domingo definió el pleito en la Bombonera, que favoreció al equipo de Parque de los Patricios y permitió festejar un triunfo después de 12 años sin hacerlo, en territorio visitante.

Una vez concretado el gol, el ‘Zorro’ Cóccaro, quien anotó 6 tantos en los últimos 7 encuentros en el ‘Globo’, levantó sus manos en señal de perdón y pareció pedirle disculpas a los simpatizantes xeneizes.

“Pedí disculpas porque mis amigos son hinchas de Boca. Además es un club con el que me identifico por sus jugadores. Pero Huracán se ganó mi corazón en el fútbol argentino”, aclaró Cóccaro, en declaraciones a ESPN

“Me siento muy cómodo en Huracán. Disfruto jugar acá”, expresó el jugador que vistió las camisetas de Rampla Juniors, Villa Teresa y Montevideo City Torque en su natal Uruguay.

En relación al tanto que marcó el uruguayo en la Bombonera, el lateral de Boca Juniors, Agustín Sández, publicó en su cuenta de red social Instagram una curiosa reflexión que pareció dirigida al goleador.

“Increíble cómo necesitás de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste una cosa que sabés que no es así” expresó el marcador de punta del equipo del DT Sebastián Battaglia.

En una nota periodística que concedió anoche, a la finalización del cotejo, Cóccaro había revelado que había felicitado a Sández por lo bien “que me estaba marcando en la pelota parada. Y cuando me dijo ‘muchas gracias’, yo me escapé”, contó el atacante del ‘Globo’.

“Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esta manera. Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha”, prometió el defensor de Boca. (Télam)