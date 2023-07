Cobresal, uno de los punteros de la clasificación, rescató anoche un empate 1-1 con Unión La Calera, en un partido válido por la decimosexta fecha del campeonato de Primera división del fútbol de Chile.

En el estadio Municipal Chahuán Nazar, el conjunto visitante se situó en ventaja a través de un penal convertido por Lucas Valencia (St. 22m.).

El equipo local, dirigido por el técnico argentino Martín Cicotello (ex ayudante de campo de José ‘Pepe’ Romero en All Boys y de Frank Kudelka en Huracán, entre otras instituciones), consiguió la igualdad, mediante una aparición del delantero bonaerense Sebastián Lomónaco (ex Arsenal), a los 28 minutos del segundo tiempo.

En Cobresal, que reúne 29 unidades en las posiciones, se alistaron el arquero Leandro Requena (ex Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero), el defensor Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz de Mendoza) y los delanteros Franco García (ex Racing de Córdoba), Gastón Lezcano (ex Lamadrid) y Maximiliano Rueda (ex Almagro), según reflejó ‘Flashscore’.

En Unión La Calera, por su lado, actuaron los mediocampistas Diego Buonanotte (ex River PLate) y Augusto Max (ex Quilmes), el zaguero Hernán Lopes (ex San Martín de Tucumán) y el delantero Lucas Passerini (ex Estudiantes de Caseros).

Los otros dos líderes son Universidad de Chile y Huachipato, que se enfrentaron en la tarde del sábado, con victoria para el conjunto ‘azul’ por 2-1.

En la ‘U’, que dirige el también DT argentino Mauricio Pellegrino (ex Vélez e Independiente), se alinearon Juan Pablo Gómez, Federico Mateos (ex San Telmo), Nery Domínguez (ex Racing), Emmanuel Ojeda (ex Rosario Central) y Leandro Fernández (ex Independiente).

En Huachipato, en tanto, a las órdenes del entrenador Gustavo Alvarez (ex Aldosivi de Mar del Plata y Temperley), marcó un gol el exdelantero de Sarmiento, Julián Brea, mientras que también ganó rodaje el atacante santafesino Pablo Magnín (ex Tigre).

Everton, con un tanto del exatacante de Belgrano de Córdoba, Leonardo Sequeira, derrotó por 1-0 a la Universidad Católica del entrenador Ariel Holan (ex Independiente), que mostró los concursos de Matías Dituro (ex Celta de Vigo y Douglas Haig de Pergamino), Guillermo Burdisso (ex Independiente y Boca Juniors), Franco Di Santo (ex San Lorenzo) y Fernando Zampedri (ex Atlético Tucumán).

Hoy se enfrentarán O’Higgins-Magallanes y mañana lo harán Coquimbo-Curicó Unido.

Principales ubicaciones: Cobresal, Universidad de Chile y Huachipato 29 puntos; Coquimbo y Everton 25; Unión Española 24.

