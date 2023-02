Claypole venció como local a Victoriano Arenas por 2 a 0 y se afirmó con puntaje ideal en la cima de las posiciones del torneo de la Primera C de fútbol, tras proseguir hoy la quinta fecha del certamen.

El encuentro se desarrolló esta noche en el estadio de El Porvenir, en la localidad bonaerense de Gerli, donde Claypole actúa como local y los goles del "Tambero" los marcaron Damián Salvatierra, a los 35 minutos del segundo tiempo, y Emanuel Díaz, a los 43 del segundo período.

Con la victoria, Claypole llegó a los 15 unidades en cinco cotejos jugados y es líder; Arenas, que concluyó con diez futbolistas por la expulsión de Diego Fassi (37m. ST), se quedó con 4 unidades y es decimoquinto.

Más temprano, Sportivo Italiano y Excursionistas igualaron sin abrir el marcador.

La quinta fecha se completará mañana, con este programa:

A las 17: Puerto Nuevo vs. Atlas, Deportivo Español vs. Deportivo Laferrere y Luján vs. General Lamadrid

A las 19.30:

Real Pilar vs. Justo José de Urquiza.

Tuvo fecha libre en esta jornada Yupanqui.

Posiciones: Claypole 15 unidades; Liniers 13 unidades; San Martín de Burzaco 11; Deportivo Español 9; Ferrocarril Midland y Sportivo Italiano 8; Justo José de Urquiza, Deportivo Laferrere, Berazategui y Leandro N. Alem 6; Real Pilar 5; Luján, Yupanqui, Excursionistas y Victoriano Arenas 4; General Lamadrid 2; y Puerto Nuevo, Central Córdoba de Rosario y Atlas 1. (Télam)