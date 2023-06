Claypole le ganó sobre el final a Puerto Nuevo, como visitante en Campana, por 1 a 0 y pasó a escoltar al líder, San Martín de Burzaco, en el torneo de la Primera C, en el transcurso de la vigésima fecha.

El delantero Damián Salvatierra marcó a los 42 minutos del segundo tiempo para el conjunto dirigido por Jesús Díaz.

La victoria colocó a Claypole como único escolta con 35 puntos, a 2 del líder, San Martín (37); mientras que Puerto Nuevo es decimoquinto con 19 unidades.

Además Victoriano Arenas empató en su estadio con Luján, sin goles.

MIRÁ TAMBIÉN Villa San Carlos le gana a Sacachispas en la última fecha del Apertura de la Primera B

La fecha se desarrolla así:

-Viernes

.Yupanqui 0 - Deportivo Español 1.

-Hoy

MIRÁ TAMBIÉN Los punteros Newman y Alumni vencieron a Hindú y CASI

. Puerto Nuevo 0 -Claypole 1 y Victoriano Arenas 0 -Luján 0.

. Mañana

. A las 15:30, Atlas-Sportivo Italiano, Deportivo Laferrere-Real Pilar, San Martín-Central Córdoba de Rosario y General Lamadrid-Justo José de Urquiza.

. Lunes

. A las 15:30, Leandro N. Alem-Berazateguii

. A las 20:00, Excursionistas-Liniers

Libre: Midland

= Posiciones =

San Martin de Burzaco 37 unidades; Claypole 35; Liniers 34; Midland 32; J. J. Urquiza y Luján 30; Deportivo Laferrere 29; Atlas, Deportivo Español y Sportivo Italiano 28; Excursionistas 27; Real Pilar y Central Córdoba de Rosario 21; General Lamadrid 20; Puerto Nuevo 19; Berazategui 18; Leandro N. Alem y Victoriano Arenas 16; Yupanqui 12.

En esta temporada no hay descensos, ya que para la próxima se van a fusionar la C y la D. Los dos últimos no podrán ascender en la próxima campaña. (Télam)