El Club Atlético Claypole, el puntero de la Primera C, venció esta noche 1-0 a Newell´s en un emotivo partido jugado en el estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás y avanzó a los 16 avos de final de la Copa Argentina, en uno de los batacazos de la jornada, que comenzó con la victoria de Excursionistas sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, por penales.

El gol de Claypole fue convertido por el centrodelantero Leonel Llodrá en el comienzo del complemento.

Claypole jugó un partido inteligente porque, consciente de su inferioridad en todos los campos, se defendió pero no se colgó del travesaño, sino que presionó en el mediocampo, donde recuperó asiduamente la pelota y, además intentó tocar por abajo y jugar como en el comienzo, cuando Acosta mandó un tiro libre que el arquero Barlasina salvó con lo justo, a los 4 minutos.

Newell's impuso por momentos el peso de sus individualidades, como a los 11 minutos cuando Aguirre gambeteó a dos defensores por la derecha y habilitó a Balzi, quien remató apenas desviado.

El equipo "rojinegro" volvió a llegar a los 24 minutos cuando Giani dejó solo a Reasco por la izquierda del área, pero el ecuatoriano remató cerca del poste, solo contra el arquero, así como a los 26 minutos con una palomita apenas desviada de Ortiz o a los 42 con otro mano a mano malogrado por Reasco.

Claypole respondió a los 44 minutos con un gran contrataque de Coselli, quien habilitó a Acosta, solo por la izquierda, quien remató alto, solo con el arquero.

El complemento comenzó con la gran sorpresa del gol que definió el partido, a los 3 minutos, cuando el zaguero Emanuel Díaz mandó el pelotazo largo para el pique de Leonel Llodrá por la derecha, quien remató de volea, la pelota rebotó en el segundo palo y le cayó nuevamente, y esta vez la clavó en el ángulo superior izquierdo.

El entrenador "rojinegro" Gabriel Heinze, que había puesto un equipo alternativo, metió entonces a cuatro titulares (Mosquera, Sforza, Menéndez y Recalde) y luego le sumó a Cristian Ferreira. Así Newell's monopolizó la pelota y generó un puñado de llegadas claras, casi todas salvadas por el arquero Libares.

Las jugadas más claras fueron una entrada de Balzi y Menéndez salvada por Díaz, a los 25 minutos; un cabezazo de Balzi que sacó el arquero a los 33; un tiro libre de Ferreira que también rechazó el arquero a los 42, otro remate suyo atajado a los 48 y un segundo tiro libre del exRiver en el travesaño, a los 51.

Así, el humilde Claypole, que jugó los últimos cinco minutos con un jugador menos por la lesión del zaguero Simioli, quien sufrió un corte sangrante en la nariz por un rodillazo accidental del paraguayo Recalde, se defendió con casi todos sus jugadores en el área, dio el segundo batacazo de la jornada y eliminó a Newell's, un equipo que juega en tres categorías más altas.

Además cabe la mención para el técnico ñulista Gabriel Heinze, un verdadero "especialista" en perder en Copa Argentina con rivales de categorías muy inferiores, ya que en 2019 dirigiendo a Vélez protagonizó el primer gran "batacazo" de la historia al ser eliminado por Real Pilar, de la Primera D, que lo venció también por 1 a 0.

Real Pilar tenía por entonces apenas dos años de fundado.

- Síntesis -

Newell's: Williams Barlasina; Guillermo Ortiz, Willter Ditta y Facundo Mansilla; Marcos Portillo, Pablo Pérez, Ángelo Martino y Guillermo Balzi; Brian Aguirre, Djorkaeff Reasco y Justo Giani. DT: Gabriel Heinze.

Claypole: Tiago Libares; Santiago Villareal, Facundo Simioli, Emanuel Díaz y Alejo Daivez; Javier Monzón, Facundo Garzino, Luciano Cariaga y Sergio Acosta; Matías Coselli y Leonel Llodrá. DT: Jesús Díaz.

Gol en el segundo tiempo 3' Leonel Llodrá (C).

Cambios en el segundo tiempo: 11' Leonardo Juárez por Acosta (C) y Jonatan Benítez por Coselli (C); 18' Jherson Mosquera por Ortiz (N), Juan Sforza por Portillo (N), Jonatan Menéndez por Giani (N) y Jorge Recalde por Reasco (N); 24' Cristian Ferreira por Martino (N); 25' Celso Báez por Monzón (C) y Damián Salvatierra por Cariaga (C) y 29' Gastón Maidana por Garzino (C).

Amonestados: Simioli, Salvatierra y Garzino (C). Pablo Pérez (N).

Incidencia en el segundo tiempo: ST: 45+4' salió lesionado Simioli (C).

Estadio: Único, de San Nicolás.

Árbitro: Rodrigo Rivero (Télam)