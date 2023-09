Claypole, séptimo y con chances de ascenso directo, visitará a Deportivo Español, que busca puntos para llegar al reducido que determinará el cuarto equipo que suba a Primera B, en el partido que mañana abrirá la 36ta. fecha del torneo de Primera C.

El encuentro se desarrollará en el estadio Nueva España, ubicado en el barrio porteño de Flores, desde las 15.30 y con el arbitraje de Gabriel Gutiérrez.

La Primera C le otorga a los tres primeros el ascenso directo a la B para 2024 (hoy ocupan esos puestos San Martín, Excursionistas y Deportivo Laferrere), el cuarto equipo que suba surgirá de un Reducido en el que tomarán parte los equipos que finalicen entre el 4to. y 11mo.puesto.

En la C no hay descensos ya que en 2024 se fusionará con la Primera D, pero los dos últimos de está temporada, por ahora Yupanqui y Victoriano Arenas, no podrán ascender.

Claypole está con 53 unidades a dos de Laferrere, el tercero y mantiene posibilidades de llegar al ascenso directo, pero con la salvedad de que no quedó libre aún, motivo por el cual sus ambiciones se limitan. Español, con 43, está a un punto de Luján, el último clasificado para el reducido.

La fecha se completará de la siguiente manera:

. Sábado

. A las 15.30, Central Córdoba-Victoriano Arenas y Real Pilar-Atlas.

. A las 17.00, Sportivo Italiano-Midland.

. Domingo

. A las 14.00, General Lamadrid-Excursionistas

. A las 15.30, J. J. Urquiza-Deportivo Laferrere y Liniers-Leandro N. Alem,

. Lunes

. A las 15.30, Luján-Yupanqui y Berazategui-Puerto Nuevo (en Quilmes).

Libre: San Martín.

+ Posiciones:

San Martín 61 unidades; Excursionistas 58; Deportivo Laferrere y Midland 55; Justo José de Urquiza y Liniers 54; Sportivo Italiano y Claypole 53; General Lamadrid 50; Atlas 47; Real Pilar 44; Luján y Deportivo Español 43; Central Córdoba de Rosario 41; Berazategui 38; Leandro N. Alem 33; Puerto Nuevo 30; y Victoriano Arenas y Yupanqui 25. (Télam)