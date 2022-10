El capitán de Estudiantes Mariano Adujar se mostró feliz por la victoria ante Godoy Cruz y por la clasificación a la Copa Sudamericana, señalando que “es el segundo año consecutivo que jugaremos una competencia internacional, es muy meritorio. Nos costó la parte final pero tuvimos un premio en el final que merecíamos”.

“Algunos calificaron la campaña como un año perdido y no estoy de acuerdo para nada. Hicimos un gran esfuerzo, el año es bueno. Jugar la Sudamericana no tiene sabor a poco. La peleamos y si bien el objetivo es lo máximo no se pudo”, dijo Andujar.

Más adelante puntualizó que “empezamos a jugar primeros, somos los que más jugamos. Las fases eliminatorias fueron de un gran desgaste mental. Hicimos una gran Libertadores y nadie lo puede discutir. Fue una realidad”.

El capitán también enfatizó: “es un premio para nosotros, para la gente que siempre llenó el estadio y para el club que tiene un gran presente institucional, con un gran orden”.

Por último, remarcó que “necesitamos vacaciones y poner la cabeza en volver con todo después de un final que nos costó. La vara siempre es alta en Estudiantes y eso nos gusta. Deberemos trabajar para que este club siga compitiendo siempre a nivel internacional, y también hay que agradecerle al Ruso (Zielinski), él es responsable también de esta clasificación”. (Télam)