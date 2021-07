Montevideo City Torque, con un gol del mediocampista argentino Juan Cejas, goleó hoy a Nacional por 3 a 0, en el marco de la décima fecha del torneo Apertura uruguayo.

El equipo del Parque Central de Montevideo quedó como escolta junto a River Plate, con 20 unidades y a tres del ahora único líder Plaza Colonia.

En tanto, Torque se afirmó en la quinta ubicación con 18 puntos, con el triunfo logrado por las anotaciones de Lucas Rodríguez, Franco Pizzichillo y el citado Cejas, exvolante de Estudiantes de La Plata y Quilmes, según detalló el sitio 'Flashscore'

El vencedor dio participación en la segunda etapa al delantero Natanael Guzmán (ex Cañuelas); mientras que Nacional contó con el delantero Gonzalo Bergessio (ex San Lorenzo, Platense y Vélez, entre otros) como titular; y con el mediocampista Andrés D'Alessandro (ex River Plate), que ingresó en la segunda parte.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina e Italia pueden jugar la Copa Euroamericana a fin de año

En el primer turno de la tarde, Boston River superó a Cerro Largo por 1 a 0, con lo que pudo abandonar el último puesto de la tabla. El gol fue obra de Alan Rodríguez y el ganador mostró el concurso del defensor Pedro Silva Torrejón (ex Boca Juniors y Olimpo de Bahía Blanca).

Otro vencedor fue Fénix, que con goles de Edward Barboza y Ignacio Pereira, doblegó por 2 a 1 a Progreso, que descontó por medio de Gustavo Alles.

El cierre de la jornada lo protagonizaban Peñarol-Cerrito; y la décima fecha concluirá mañana con Rentistas-Liverpool. (Télam)