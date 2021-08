Montevideo City Torque, con un par de jugadores argentinos, venció esta tarde a Cerro Largo por 3 a 0, en el estadio Luis Franzini, donde el vencedor ofició de local, en partido válido por la decimocuarta fecha del torneo Apertura de la liga uruguaya de fútbol.

Torque, con la presencia titular del volante Juan Cejas (ex Estudiantes de La Plata), quien fue reemplazado por su compatriota el delantero Natanael Guzmán (ex Cañuelas) en el segundo tiempo, se impuso por el doblete en el primer tiempo de Sebastián Guerrero Martínez y el restante a cargo de José Alvarez, en el complementario.

Cerro Largo, que también contó dos defensores connacionales, Ignacio Vázquez (ex All Boys y Belgrano de Córdoba) y Agustín Heredia (ex Boca Juniors y Godoy Cruz), quien fue expulsado cerca del final por roja directa, para colmo de males Leandro Otormín estrelló un tiro penal en el travesaño, en el tiempo adicionado al final.

En el primer turno, Villa Española empató ante River Plate en un gol, en el estadio Obdulio Varela, marcando la apertura Pablo Silva, en el primer período; y en el segundo, igualó Matías Arezo para los riverplatenses.

En la continuidad de la jornada, Nacional juega con Liverpool y cierra por la noche Wanderers recibiendo al puntero Plaza Colonia, de acuerdo al detalle del sitio Flashscore.

La decimocuarta jornada se completará mañana con estos partidos: Boston River-Fenix (U); y Cerrito-Deportivo Maldonado. (Télam)