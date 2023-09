El entrenador Sebastián "Chirola" Romero dejó su puesto en Gimnasia de La Plata, tras la caída por 2-1 ante Independiente en el marco de la tercera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga 2023. Luego de un fin de torneo irregular y un inicio con tres derrotas, el ex jugador de Racing renunció a su cargo luego de la derrota contra Independiente, un directo en la lucha por la permanencia

Tras la caída ante Colón de Santa Fe por 2-0 en la fecha pasada, el entrenador y el presidente Mariano Cowen decidieron que, en caso de no sumar ante el club de Avellaneda, "Chirola" se alejaría. El paso de pelear puestos de copas internacionales a estar luchando por no descender, fue uno de los principales motivos para justificar la salida de Romero, quien había hecho una buena primera etapa de la Liga Profesional pero, en la segunda, decayó bruscamente y cerró el torneo con siete partidos sin conocer la victoria. A esto se le sumó estas tres derrotas en el arranque de la Copa de la Liga que decretaron que, tras ocho meses y 37 partidos, el ex entrenador de la reserva del "Lobo" deje el cargo en el que había reemplazado a Néstor Gorosito en enero de este año. AMP/MAC NA