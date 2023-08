El guardameta y héroe de Boca en la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores de América, Sergio Romero, aseguró esta noche que trabaja día a día para demostrar que sigue siendo "un arquero vigente". "Terminé con muchos sentimientos encontrados en esta cancha y me voy con dolor y tristeza al mismo tiempo. Que la gente me putee no me gusta, todo el mundo sabe que soy hincha de este club pero hoy me debo a Boca y tengo que hacer las cosas bien, para eso me trajeron, para demostrarles a todos que soy un arquero que está vigente", señaló "Chiquito" Romero. El ex arquero de la selección argentina atajó dos penales frente a Racing y le permitió al "Xeneize" imponerse por 4 a 1 en la definición desde los doce pasos. No obstante, Romero expresó que se sintió dolido por los insultos de la gente de "La Academia", ya que ama al club: "No es raro que no haya festejado el triunfo porque soy hincha de Racing y amo a este club. Esa es la realidad. Hoy me toca estar en otro lado pero es así. Terminé todo acalambrado pero pude terminar el partido". El arquero le atajó los remates a Gonzalo Piovi y a Leonardo Sigali, al tiempo que desde su llegada al club, tapó ocho de los últimos 14 tiros desde los doce pasos que le ejecutaron. FIG/GAM NA