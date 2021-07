El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reconoció hoy que "la mayoría" de la opinión pública estuvo en contra de la designación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección, al tiempo que remarcó que el título en la Copa América "le hace bien al fútbol argentino". "Se me vienen muchas cosas a la cabeza, me parece que hoy se puede ver plasmado el proyecto que se inició hace cuatro años y medio atrás, el primer título de Messi, hay un gran grupo, más el trabajo del cuerpo técnico, ojalá todos los argentinos y argentinas estén festejando. Esto le hace bien a todo el fútbol argentino", afirmó Tapia. En las afueras del estadio "Maracaná", Tapia habló sobre el momento en el que se decidió ratificar como DT principal el interinato que había iniciado tras la salida de Jorge Sampaoli, luego del Mundial de Rusia 2018. "Scaloni tenía experiencia, uno vio el liderazgo, porque lo grupal es lo que lleva a los logros deportivos. Fue una decisión difícil, porque la mayoría no la compartía, pero el Comité Ejecutivo que me acompaña lo respaldó y hoy tenemos un título más para el fútbol argentino", indicó. Y completó: "Para mí Brasil es una de las mejores selecciones de Sudamérica, tienen un trabajo de hace un tiempo, para nosotros es un triunfo muy importante, pero sobre todas las cosas para Leo que siempre lo soñó, para los chicos que vienen de la generación anterior y los nuevos que se sumaron". El presidente de AFA se envalentonó hacia adelante con lo que se viene para la Selección, que primero buscará la clasificación a Catar 2022, pero también llegará como campeón de América al Mundial. "Nosotros hemos sido una herramienta para que se pueda lograr, fuimos la única Selección que la cumplió al burbuja sanitaria, han pasado un montón de cosas en la vida de estos seres humanos que no pudieron compartir, creo que todo eso ha hecho más fuerte al grupo y hoy tenemos éste logro, que nos permite crecer de cara al Mundial de Catar", cerró. DP/AMR NA