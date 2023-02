Chile cayó ante Haití por 2 a 1 en el repechaje para ingresar al Mundial femenino de fútbol FIFA en Australia y Nueva Zelanda 2023 y se quedó afuera del torneo, mientras que el equipo vencedor participará por primera vez en su historia.

En la final del grupo B del Torneo de Play-off de Australia y Nueva Zelanda, La Roja dominó la posesión y registró nueve remates al arco por ocho de Haití, pero la figura haitiana Melchie Dumornay metió un doblete brillante y frustró las esperanzas chilenas de una segunda aparición consecutiva en una Copa del Mundo. María José Rojas anotó el gol del seleccionado chileno.

"Lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Nos quedamos estancadas en un nivel que no alcanza. Si no se hacen cambios vamos a seguir en lo mismo. La brecha va a ser grande", declaró Tiane Endler, arquera de Chile.

Por su parte, Portugal también se clasificó por primera vez a un Mundial femenino luego de ganarle 2-1 a Camerún con un gol de Carole Costa de penal en el minuto 94, en el repechaje jugado en Hamilton, Nueva Zelanda.

Las portuguesas ganaban 1-0 con el tanto de Diana Gomes a los 22 minutos del primer tiempo. Ajara Nchout igualó para Camerún a los 44 del segundo tiempo; pero las lusas lograron la clasificación en tiempo extra.

"Es el día más feliz de nuestras vidas. Solo nos queda celebrarlo con este grupo enorme, que se ha clasificado para un Mundial. Pienso en tantas generaciones que lucharon por este momento. Encajar el gol en los últimos minutos no es fácil , pero estuvimos tranquilas y marcamos el gol desde el punto de penal", expresó Costa.

Paraguay y Panamá definirán otro de los cupos mundialistas en la madrugada de mañana en el Waikato Stadium de Hamilton.

Argentina se clasificó para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda -que se jugará entre el 20 de julio y el 20 de agosto próximos- luego de conseguir el tercer puesto en la Copa América de Colombia 2022. Será la cuarta participación de las argentinas en una Copa del Mundo de la FIFA después de las ediciones 2003, 2007 y 2019. El equipo dirigido por Germán Portanova compartirá grupo con Suecia, Italia y Sudáfrica. (Télam)