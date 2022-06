El seleccionado de fútbol de Chile que dirige el argentino Eduardo Berizzo se despidió de su gira asiática con una derrota ante Ghana en definición por penales que lo dejó cuarto y último en la Copa Kirin que organiza Japón, que definirá el título más tarde ante Túnez.

Chile había caído en el primer partido ante Túnez (2-0) y con Ghana igualó cero a cero, pero luego perdió en la definición por penales 3-1 en el encuentro jugado en el estadio de Suita de la ciudad de Osaka.

El seleccionado chileno, que no participará del Mundial de Qatar por no haberse clasificado, no ganó aún desde que asumió la dirección técnica el "Toto" Berizzo, ya que a la mencionada caída ante los tunecinos y el empate con Ghana se suma la derrota en el debut del DT ante Corea del Sur por 2-0 el 6 de junio pasado.

Los dirigidos por Berizzo, que no tienen previstos nuevos amistosos, no supieron aprovechar los hombres de ventaja que tuvieron durante gran parte del partido por expulsión de dos rivales y luego fallaron a la hora de la definición desde los 12 pasos a través de Gary Medel, Ben Brereton y Tomás Alarcón.

Ghana, por su parte, participará de la Copa del Mundo e integrará el Grupo H junto a Portugal, Corea del Sur y Uruguay.

El campeón de la Copa Kirin se definirá más tarde entre Japón y Túnez. (Télam)