Chile convocó hoy al futbolista Zacarías López, arquero de Deportes La Serena, para el partido ante Bolivia, que se jugará el martes próximo en La Paz por la 16ta. fechas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022.

López, de 23 años, reemplazará al experimentado Claudio Bravo, lesionado anoche en la derrota con el seleccionado argentino (1-2) en el estadio Zorros del Desierto en Calama.

El exfutbolista de Barcelona, bicampeón de América con "La Roja" (2015 y 2016), presentó una dolencia en el gemelo derecho y fue reemplazado por Brayan Cortés a los 34 minutos del primer tiempo.

López, con pasado en los equipos nacionales sub 17, sub 20 y sub 23 de Chile, registra un partido en el seleccionado mayor: la victoria 1-0 frente a El Salvador, disputado el 21 de diciembre pasado en California, Estados Unidos.

El DT uruguayo Martín Lasarte lo convocó por primera vez en aquella ocasión para una gira que también incluyó una prueba ante México (2-2), en la que el arquero de La Serena fue suplente.

Tras caer con Argentina en casa, Chile complicó severamente sus posibilidades de acceder a Qatar 2022 al quedar 7mo. con 16 puntos, debajo de Colombia y Perú, que suman 17 y se enfrentarán esta tarde en Barranquilla.

Los trasandinos definirán sus posibilidades en los tres partidos que le restan ante Bolivia (V), el líder invicto Brasil (V) y Uruguay (L), estos dos últimos en la ventana de marzo. (Télam)