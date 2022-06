La franquicia neozelandesa Chiefs venció hoy a la australiana de Waratahs por 39 a 15 (27 a 10 PT) y se clasificó para jugar una de las semifinales del Super Rugby Pacific ante Crusaders, también de Nueva Zelanda y en donde se desempeña el tercera línea argentino Pablo Matera.

En la víspera, con Matera como titular, Crusaders superó a Reds, de Australia, por 37 a 15, en Christchuch, y hoy en el Waikato Stadium de la ciudad de Hamilton Chiefs eliminó a Waratahs. En la etapa regular jugaron y Crusaders venció 34 a 19 de visita sin la presencia del forward argentino.

Los puntos de chiefs fueron conseguidos con tries de Brad Weber (dos), Pita Sowakula, Alex Nankivell y Luke Jacobson, con dos penales y cuatro conversiones de Bryn Gatland; mientras que Waratahs sumó con tries de Dylan Pietsch y Will Harris, una conversión y un penal de Tane Edmed.

En el otro cotejo jugado hoy Blues, el mejor equipo de la temporada regular, venció a Highlanders, en duelo neozelandés, por 35 a 6 (14 a 6 PT) en el Eden Park de Auckland. En el perdedor fue expulsado a los 22 minutos Andrew Makalio.

MIRÁ TAMBIÉN Tevez confirmó su retiro del fútbol y adelantó que le gustaría ser entrenador de Boca en el futuro

Ahora Blues espera al vencedor del cotejo que están jugando en el GIO Stadium de Canberra, Brumbies de Australia ante Hurricanes de Nueva Zelanda. (Télam)