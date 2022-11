Diego Soñora, ex jugador de Boca, salió a dar su versión de la salida de su hijo Alan de Independiente, luego de ser apuntado por Fabian Doman como el responsable de la ida del canterano al pedir una "fortuna" para renovar el contrato. La nueva dirigencia de Independiente está cercana a afrontar su primer mercado de pases en el cual hay 12 futbolistas próximos a finalizar sus contratos de los cuales Soñora es uno que culminara su ciclo en el "Rojo" entre idas y vueltas de declaraciones cruzadas entre el presidente de la institución de Avellaneda y su padre que oficia de representante. "Cuando salís a decir que no se negocia más y tirás cifras, la gente piensa barbaridades del futbolista. Me sorprendió lo que dijo Doman. Alan quedó libre y tiene que haber una pequeña compensación. Doman no tiene que dar cifras, eso no lo puede hacer un presidente" declaró el padre del futbolista luego que se filtrara la supuesta cifra de 700 mil dólares para renovar el contrato

Además, Diego Soñora, ex futbolista de larga trayectoria en Estados Unidos, sostuvo: "Yo no tengo ningún problema porque el que está equivocado es él, no tiene ni idea de lo que es el fútbol, de cómo se maneja el fútbol, de hecho, él mismo me lo dijo que no entiende nada de fútbol. Lo que debería hacer por el bien de Independiente es dejar que todas esas cosas las manejen Juan Marconi y Pablo Cavallero". Por último, el ex mediocampista xeneize se encargó de explicar la situación contractual de su hijo y su salida

"El contrato de Alan es casi el mínimo, gana 10/12 veces menos que cualquier jugador de Primera. Desde febrero queremos arreglar el contrato. Alan está libre y eso no lo entienden. Alan tiene un Gol Trend comprado por mí, porque no se puede comprar un coche

Nos dijeron que no hay un peso, solamente nos podían ofrecer un salario y nada más"

MIRÁ TAMBIÉN La Validada ganó con facilidad en Palermo el clásico Ramón Biaus

AMP/SPC NA