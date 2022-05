Nueva Chicago le ganó esta tarde como local a Atlanta por 1 a 0 en partido por la decimoquinta fecha de la Primera Nacional de fútbol, que se jugó en el estadio de Defensores de Belgrano y sin público.

El encuentro debía jugarse el viernes pasado en el estadio de Nueva Chicago, pero fue suspendido por un conflicto gremial entre los empleados de Utedyc y la entidad de Mataderos, que obligó a suspender el partido y reprogramarlo para hoy en el Juan Pasquale de Defensores de Belgrano.

El único tanto del conjunto de Mataderos lo señaló el volante Leonel Álvarez, a los 9 minutos de la primera parte, etapa en la que el "Torito" justificó la victoria.

Con la victoria, Chicago llegó a las 19 unidades, se sitúa en la decimoséptima posición y a 15 puntos del líder Belgrano de Córdoba; Atlanta, por su parte, se quedó con 16 y en la vigesimoquinta ubicación.

Más tarde se medían:

Ferro Carril Oeste-Guillermo Brown de Puerto Madryn (19.00, DirecTV);

Deportivo Morón-All Boys, (19.10, TyC Sports)

Almirante Brown-Villa Dálmine (21.10, TyC Sports).

Quedó libre en esta jornada Tristán Suárez.

Resultados:

Sábado: Deportivo Madryn 2-Gimnasia (Mendoza) 0; Deportivo Maipú 0-Estudiantes (Buenos Aires) 1; Almagro 1-San Martín (San Juan) 0; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 1-San Martín (Tucumán) 1; Sacachispas 1-Brown (Adrogué) 2 y Quilmes 2-Santamarina 0.

Domingo: Instituto 2- Santamarina 1; Flandria 0-Riestra 0: Temperley 1-Güemes 0; Alvarado 0-Chaco For Ever 3; Estudiantes de Rio Cuarto 2-San Telmo 1 Independiente Rivadavia 1- Rafaela 0;Mitre 0-Chacarita 3;Gimnasia de Jujuy 1-Belgrano 0.

Hoy: Nueva Chicago 1 -Atlanta 0.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 34 puntos; San Martin de Tucumán 29; Brown de Adrogué 27; Chacarita Juniors 26; Chaco For Ever, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Instituto de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto 24; Deportivo Madryn 23;

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Quilmes y Almagro 22; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 21; Guillermo Brown de Puerto Madryn y Deportivo Riestra 20; Nueva Chicago 19; Deportivo Maipú de Mendoza, San Martin de San Juan, Alte Brown, Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Alvarado de Mar del Plata 17;

Atlanta 16 ; Deportivo Morón, San Telmo 15; Atlético de Rafaela y Mitre de Santiago del Estero 14; Temperley 13, Flandria y Güemes de Santiago del Estero 12; Sacachispas 11; Ferro Carril Oeste 10, Villa Dálmine 10; y Tristán Suárez y Ramón Santamarina de Tandil 9. (Télam)