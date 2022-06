Huracán consiguió tres puntos valiosos en su visita a Santa Fe al vencer a Colón por 1 a 0, en un encuentro de la quinta fecha del torneo de la LPF, en el que el arquero Lucas Chaves le atajó un penal al delantero "sabalero" Facundo Farías.

Con este triunfo, el Globo trepó al sexto lugar de la tabla, mientras que Colón, que está sufriendo una verdadera sangría de jugadores, llega con un panorama pobre a enfrentar a Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El DT local, Julio Falcioni, paró a su equipo con una tradicional línea de cuatro, tres mediocampistas, Formica como enlace, Farioli como extremo y Farías de centrodelantero.

Del otro lado Diego Dabove dispuso cuatro en el fondo, doble cinco con Fattori y Hezze, Cristaldo abierto a la izquierda y Garré de enlace con Candia y Coccaro como delanteros, moviéndose por todo el frente de ataque.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Bolo le da el triunfo y título a Pesaro en el futsal de Italia

Huracán fue a fondo a los 7m, cuando sus jugadores aprovecharon el “sueño” de los volantes de Colón y armaron una buena jugada de un lateral sobre el sector izquierdo de su ataque, entre Pérez y Hezze, que derivó en Cristaldo: desbordó, se metió en el área y tiró un centro atrás que Garré empalmó con precisión y violencia para vencer a Chicco y marcar el primero.

Huracán se dedicó a mantener el partido bien lejos de Chaves, mientras que a Colón le costaba armar juego y generar peligro y la única luz parecía ser Mauro Formica (ya siente la melancolía por el mediocampo campeón que se desarma, con Rodrigo Aliendro que se irá a River y Federico Lértora, tras los octavos de la Libertadores, se marchará a los Xolos de Tijuana, México).

Y para generarle más problemas a Falcioni, enfrente tenía una dupla de volantes en gran nivel: Fattori y Hezze, que manejaban el ritmo del encuentro e impedían que los sabaleros se acercaran a Chaves.

En el segundo tiempo Colón fue con insistencia hasta que Farías capturó un pelota sobre la línea, entró al área y fue derribado por Hezze, por lo que el árbitro Echavarría sancionó penal. Y precisamente fue la “perla sabalera” la que se encargó de patearlo pero Chaves voló hacía su derecha y capturó la pelota.

MIRÁ TAMBIÉN River juega con Lanús en el Monumental por la quinta fecha de la LPF

Falcioni hizo ingresar a delanteros de la Reserva como Déboli y Troncoso para que colaboraran con Farías y metieran a Huracán contra su área, por lo que Chaves tuvo más trabajo, mientras que Chicco ya no veía tan de cerca a los delanteros de Huracán.

Ante el crecimiento sabalero, Dabove movió el banco y logró neutralizar el fervor local. Huracán mantuvo, con Fattori como abanderado, su arco en cero y alejó a los juveniles delanteros rivales de su área. Y profundizó la crisis del equipo de Falcioni tras quedar eliminado ante Patronato por Copa Argentina.

- Síntesis -

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Joaquín Novillo, Juan Sánchez Miño; Juan Pablo Álvarez, Santiago Pierotti, Tomás Moschión, Mauro Formica; Brian Farioli y Facundo Farías. DT: Julio César Falcioni.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y Walter Pérez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Benjamín Garré y Franco Cristaldo; Jonathan Candia y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.

Gol en el primer minuto: 7m Garre (H);

Incidencia: 26m ST Chaves (H) le contuvo un penal a Farias (C).

Cambios en el segundo tiempo: 46m Agustin Ojeda por Moschion (C); 20m Franco Déboli por Formica (C); 27m Gabriel Gudiño por Candia (H); 32m Laureano Troncoso por Farioli (C); 33m Fabián Henriquez por Hezze (H); 41m Nicolas Cordero por Coccaro (H); Rodrigo Cabral por Garré (H) y Diego Mercado Carrizo por Cristaldo (H).

Amonestado en el primer tiempo: 45M Perez (H).

Amonestados en el segundo tiempo: 8m Acevedo ©; 15m Hezze (H).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Colón. (Télam)