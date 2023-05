Inter venció 1-0 al Milán, con gol de Lautaro Martínez y en condición de local, por el "Derby della Madonnina" de la segunda semifinal de la UEFA Champions League y se clasificó a la definición del certamen que se disputará en Estambul el próximo 10 de junio ante el ganador de la serie entre Real Madrid y Manchester City. En el partido disputado en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, Lautaro Martínez marcó el único gol para la victoria del "Neroazzuri" a los 30 minutos del segundo tiempo. El equipo de Simone Inzaghi, que eliminó por primera vez a su tradicional rival en torneos internacionales, tendrá como rival al Real o al City. que mañana disputarán la segunda semifinal en Manchester luego del empate en un gol en la capital española

En cuanto a su próximo compromiso en el torneo local, Inter visitará al campeón italiano Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona por la 36ta fecha de la Serie A mientras que, por el lado de los de Stefano Pioli, recibirán al descendido Sampdoria en el Stadio San Siro. Con este global de 3-0 y el boleto para estar presente el 10 de junio en Estambul, el "Neroazzurri" selló el pase a su sexta final de Champions League siendo su última en la temporada 2009/10 donde se consagró campeón en Madrid, España ante el Bayern Múnich de Alemania. Por su parte, esta derrota en el "Derby della Madoninna" significa la tercera vez que el "Rossoneri" es eliminada en semifinales del certamen siendo las anteriores dos ante el Barcelona en la temporada 2005/06 y ante el Real Madrid en la 1955/56. El partido empezó con un primer tiempo escueto y friccionado en el que el Inter fue el que más cerca estuvo de romper el cero pero, por ineficacia o por la intervención del arquero francés Mike Maignan, no pudo lograr el objetivo en los primeros 45 minutos. Ya en la segunda parte, a los 30 minutos, los de Simone Inzaghi pudieron romper el cero y sentenciar la serie gracias al argentino Lautaro Martínez que recibió, en el sector derecho del área, la pelota por parte de Romelu Lukaku y remató con potencia al primer palo de Mike Maignan que no pudo intervenir el gol del ex Racing. Esta es la síntesis de Inter vs Milán por las semifinales de la UEFA Champions League 2022/23: UEFA Champions League 2022/23 - Semifinal - Partido de vuelta. Inter de Italia (1) - Milán de Italia (0). Estadio: Giuseppe Meazza, Milán, Italia. Árbitro: Clément Turpin ( Francia ) VAR: Jérôme Brisard ( Francia ) Inter: André Onana; Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Hakan Çalhanolu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Edin Dzeko. DT: Simone Inzaghi. Milán: Mike Maignan; Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernández; Rade Krunic, Sandro Tonali, Junior Messias, Brahim Díaz, Rafael Leao; Olivier Giroud. DT: Stefano Pioli. Gol en el segundo tiempo: 30m. Lautaro Martínez (I) Cambio en el primer tiempo: 43m. Marcelo Brozovic por Henrikh Mkhitaryan (I) Cambios en el segundo tiempo: 18m. Pierre Kalulu Kyatengwa por Malick Thiaw (M); 20m. Romelu Lukaku por Edin Dzeko (I) y Robin Gosens por Federico Dimarco (I); 30m. Alexis Saelemaekers por Junior Messias (M) y Divock Origi por Brahim Díaz (M); 40m

Joaquín Correa por Lautaro Martínez (I) y Roberto Gagliardini por Nicoló Barella (I)