Chacarita Juniors (4 puntos) regresó esta tarde al triunfo, luego de 17 partidos, y superó como visitante a Flandria (1), por 2-1, en uno de los encuentros que garantizó la continuidad de disputa de la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

En el estadio Carlos V de la localidad de Jáuregui, el equipo ‘funebrero’, dirigido en forma interina por Marcelo Venturelli, sacó rápida renta del juego aéreo y marcó sus goles por intermedio de Federico Rosso (Pt. 9m.) y Facundo Parra (Pt. 15m.).

El conjunto ‘canario’ descontó por intermedio de Juan Ignacio Barbieri (Pt. 36m.), luego de que el propio delantero hubiera ejecutado un tiro penal que atajó el joven arquero Federico Losas (Pt. 34m.).

De esta manera, el elenco de San Martín, que a mitad de semana despidió al anterior DT Federico Arias, cortó una racha de 17 partidos sin triunfos (5 empates, 12 derrotas), ya que no festejaba desde julio del año pasado, cuando goleó por 3-0 a Atlanta en el clásico disputado en Villa Crespo.

Además, Deportivo Maipú de Mendoza (7) se subió provisoriamente a lo más alto, al doblegar ajustadamente a Mitre de Santiago del Estero (1), por 1-0, con tanto de Facundo Castelli (St. 32m.), según reflejó el sitio especializado ‘Sólo ascenso’.

Por su lado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza (3) sumó sus primeros puntos en el certamen, tras golear a San Telmo (1), por 3-0. Los goles del equipo del DT debutante, Luca Marcogiusseppe, fueron obra de Leandro Ciccoloni (Pt. 14m.), Germán Rivero (Pt. 35m.) y Santiago Solari (St. 30m.). En el conjunto ‘candombero’ resultó expulsado el volante Alexander Zurita (St. 5m.).

Por su lado, Villa Dálmine (1) recibió un duro golpe en el estadio de Mitre y Puccini, al ser derrotado por Santamarina de Tandil (3), por 3-0. Los tantos del conjunto aurinegro los marcaron Guillermo Villalba (Pt. 10m.), Braian Maidana (Pt. 16m.) y Agustín Jara (St. 24m.).

Más tarde jugaban Belgrano de Córdoba-Estudiantes de Buenos Aires (desde las 20.00) y Temperley –Brown de Adrogué (a partir de las 21.30).

Los demás resultados de la fecha, que empezó el viernes y continuó el sábado, fueron los siguientes: Deportivo Morón 1 (Santiago Coronel)-Defensores de Belgrano 1 (Lucas González); Estudiantes de Río Cuarto 1 (Maximiliano Padilla, de penal)-Tristán Suárez 1 (Brian Oyola)

Nueva Chicago 1 (José Luis Fernández)-Sacachispas 1 (David Ledesma); Deportivo Madryn 1 (Mauricio Mansilla)-San Martín de Tucumán 2 (Federico Jourdan y Lucas Cano); All Boys 2 (Nicolás Barrientos y Matías Muñoz)-Chaco For Ever 2 (Alvaro Cuello y Matías Romero); Gimnasia de Jujuy 3 (Marcelo Arguello, Esteban González y Leandro González, de penal)-Brown de Puerto Madryn 1 (Agustín Colazo).

Mañana jugarán Deportivo Riestra-Atlanta (a las 17.00), Almagro-Instituto de Córdoba (19.10), Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario Argentino de Carlos Casares (20.00) y Quilmes-Ferro (21.10).

El martes se completará la fecha con el partido Almirante Brown –Atlético de Rafaela (17.00). Tuvo fecha libre Independiente Rivadavia Mendoza. (Télam)