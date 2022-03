Chacarita Juniors, que suma tres fecha sin derrotas y continúa dirigido de manera interina por Marcelo Venturini, será visitante del Deportivo Morón, que acumula seis cotejos sin triunfos, en uno de los seis partidos que darán continuidad mañana a la quinta fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en la ciudad bonaerense de Morón, desde las 17.05, televisado por TyC Sports, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Tras un mal inicio de temporada con una derrota ante Almirante Brown y un empate con Gimnasia de Jujuy, la directiva de Chacarita (5) determinó la salida del entrenador Federico "Torpedo" Arias y colocó de manera interina en el cargo a Venturini, coordinador de juveniles del club, mientras procura contratar a un nuevo DT.

Con Venturini, el equipo venció a Flandria y empató ante Temperley 2 a 2 luego de estar en desventaja 2 a 0, y mañana intentará seguir sumando ante un Morón (3) que todavía no ganó en la temporada y lleva 6 juegos sin victorias, sumada la campaña pasada.

Por otra parte, San Martín de Tucumán (10) será visitante de Alvarado de Mar del Plata desde las 19:00, con una gran racha de 10 partidos sin derrotas fuera de su provincia. El equipo marplatense, por ahora no festeja ni padece, ya que empató en sus cuatro presentaciones anteriores.

En Floresta, All Boys (8) recibirá a Gimnasia de Mendoza (3) en otro de los partidos destacados del día que se jugará a las 17:00, mismo horario en el que lo harán Deportivo Maipú-Instituto de Córdoba y Gimnasia de Jujuy- Santamarina.

La jornada continuará con Independiente Rivadavia-Mitre de Santiago del Estero (20:00) y seguirá el lunes con Nueva Chicago- Agropecuario (19.10, DirecTV). Libre: Ferro Carril Oeste.

Posiciones: Belgrano, 13; Brown (A), San Martín (T), Riestra y Almagro, 10; Brown (PM), 9; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto 8; Almirante Brown y Deportivo Madryn 7; Quilmes y Chaco For Ever 6; Independiente Rivadavia, Chacarita, Gimnasia (J), Estudiantes (RC), Atlanta y Defensores de Belgrano 5; Atlético Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Ferro y San Martín (SJ) 4; Gimnasia (M), Estudiantes, Sacachispas, Morón, Villa Dálmine y Guemes 3; San Telmo, Agropecuario y Nueva Chicago 2; Mitre (SE) y Flandria 1. (Télam)