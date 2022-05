Chacarita Juniors, que suma seis encuentros sin perder y se acercó a los primeros puestos, será local ante Ferro, de muy mala campaña y 11 partidos sin ganar, en el partido saliente de los seis a celebrarse mañana en la continuidad de la 14ta. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se jugará este domingo en el estadio de Chacarita, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Maipú, desde las 18.35, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Andrés Gariano.

El resto de la programación de mañana será la siguiente: Brown de Adrogué-Mitre (11), Guillermo Brown-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón y Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports) (16) y Güemes-Flandria (19).

Chacarita suma 22 puntos y mejoró en las últimas fechas su flojo inicio del torneo con 8 unidades en siete partidos,

El "Funebrero" tuvo como técnicos a Federico Airas, Marcelo Venturelli (interino) y recién mejoró con la llegada de Pablo Centrone, así registra seis partidos sin reveses con 14 unidades de 18 y ubicándose en los primeros puestos aunque lejos del puntero Belgrano.

Ferro, con nueve unidades, está sufriendo esta temporada. Tras llegar en la pasada a instancias finales para alcanzar el ascenso en la actual campaña pierde seguido y está en zona de descenso.

El equipo de Caballito Inició el campeonato con Manuel Fernández como DT, ganó en el debut ante Chicago y luego todo cambió y el entrenador debió dejar el cargo con tres empates y tres derrotas.

La dupla Juan Branda-Tobías Kohan tomó el mando del equipo pero nada varió y por ahora no pudo sumar un triunfo, acumulando tres empates y dos derrotas. Ante Chacarita asoma una excelente posibilidad para dejar de lado a este negativa serie, pero en caso no hacerlo se vendrán días complicados en Caballito.

MIRÁ TAMBIÉN El Chelsea inglés será vendido en 5.200 millones de dólares a un consorcio estadounidense

En el historial Chacarita y Ferro jugaron 20 veces por torneos de ascenso con mínima ventaja de "Oeste" de seis triunfos contra cinco y nueve empates.

Brown de Adrogué, con 24 unidades y que viene de vencer a Ferro de visita, será local ante Mitre de Santiago del Estero, con 11. El equipo de Pablo Vicó solo perdió un partido y necesita sumar de a tres para seguir la huella del puntero, mientras que Mitre con Pablo Richeti como entrenador elevó el nivel y al menos sumó siete de nueve unidades.

La fecha continuará el lunes con All Boys-Temperley (19.10, TyC Sports), Santamarina-Deportivo Maipú (20.30) y San Martín de Tucumán-Instituto (21.10, TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra, Almagro y Gimnasia de Mendoza 19; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown 18; Agropecuario, Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Brown (PM) y Defensores de Belgrano 17; Quilmes, Nueva Chicago, Alvarado y Atlanta 16; Deportivo Morón, San Telmo e Independiente Rivadavia 15; Atlético Rafaela 14; Mitre (SdE), Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Ferro 9 y Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7. (Télam)