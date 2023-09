Chacarita Juniors empató hoy con Quilmes por 2 a 2, de local, en su estadio 18 de Julio de San Martín y quedó líder de la la Zona B del torneo de la Primera Nacional en uno de los partidos que continuaron la 31ra. fecha del grupo.

El defensor Gabriel Díaz (10m. PT) y el mediocampista Iván Ramírez (35m. ST) anotaron para Quilmes mientras que el delantero Matías Rodríguez (28m. ST) y el volante Claudio Pombo (38m. ST) lo igualaron para Chacarita.

Con este resultado, Chacarita quedó con 62 puntos, uno más que Independiente Rivadavia de Mendoza, superó a Atlético Rafaela por 2 a 1, de local, el viernes pasado, en tanto que Quilmes suma 47 unidades.ç

Por la 35ta. fecha de la Zona A, Agropecuario Argentino de Carlos Casares le ganó a Flandria -último del grupo- por 2 a 0, como local, en su estadio Ofelia Rosenzuaig y alcanzó en la punta a Almirante Brown.

MIRÁ TAMBIÉN Boca y Lanús juegan en la Bombonera por la Copa de la Liga

El mediocampista Martín Rivero (4m. ST) y el delantero Alejandro Merlo (13m. ST) anotaron para el equipo "Sojero", que festejó su 16ta. victoria en el torneo.

El triunfo posicionó a Agropecuario como uno de los punteros, junto con Almirante Brown, de la Zona A con 54 puntos, mientras que Flandria sigue último con 29 unidades, y, a falta de tres fechas para el final, está en zona de descenso.

También por el mismo Grupo, Temperley venció a Patronato de Paraná por 3 a 1, de local y subió a la cuarta posición.

El delantero Facundo Krüger con un doblete (4m. PT y 48m. ST) y el mediocampista Adrián Arregui (35m. ST) convirtieron para el equipo "Gasolero", en tanto que el delantero Nazareno Solís (19m. PT) descontó para el plantel entrerriano.

MIRÁ TAMBIÉN Líder Newman perdió frente a Hindú

San Telmo, por su parte, le ganó, en tiempo de descuento, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 3 a 2, de local.

Erik Bodencer (17m. PT), Rodrigo González (31m. PT) y Benjamín Giménez (49m. ST) convirtieron para el "Candombero" y Matías Nouet (5m. PT) y Maximiliano Padilla (17m. ST) descontaron para el conjunto mendocino.

= Cronograma fecha 35 =

ZONA A:

Hoy

- Agropecuario 3 - Flandria 0; San Telmo 3 - Gimnasia de Mendoza 2; Temperley 3 - Patronato 1; luego jugarán San Martín de Tucumán - Güemes de Santiago del Estero.

Mañana

- Brown (PM) - San Martín (SJ) y Almagro - Alvarado a las 15.30.

- Nueva Chicago - Deportivo Morón a las 15.50

- Estudiantes (RC) - Defensores de Belgrano a las 18.00.

Lunes

- All Boys - Almirante Brown a las 21.10.

Libre: Defensores Unidos de Zárate

ZONA B:

Viernes

-Indepediente Rivadavia 2 (Jonás Aguirre y Alex Arce -de penal-) - Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler).

Hoy

- Chacarita 2 - Quilmes 2; luego jugarán Chaco For Ever - Estudiantes de Buenos Aires.

Mañana

- Mitre (Santiago del Estero) - Brown (Adrogué) a las 11.00.

- Atlanta - Ferro a las 13.50

- Tristán Suárez - Gimnasia (Jujuy) 15.00.

- Racing (Córdoba) - Riestra a las 17.00.

- Aldosivi - Villa Dálmine a las 19.00.

Lunes

- Deportivo Maipú de Mendoza- Deportivo Madryn a las 15.30.

Posiciones:

Zona A: Agropecuario y Almirante Brown 54 puntos; San Martín (T) 53; Temperley 52; Deportivo Morón 50; San Martin (SJ) y Estudiantes (RC) 49; Defensores de Belgrano 47; Gimnasia (M) y Defensores Unidos 46; Nueva Chicago 45; Güemes (SE) 44; Alvarado 40; All Boys 39; Patronato 38; San Telmo 34; Almagro 33; Brown (PM) 32*; y Flandria 29. * Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 24.

Zona B:

Chacarita 62 puntos; Independiente Rivadavia 61; Deportivo Maipú 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 47; Brown (A) 44; Ferro y Riestra 43; Deportivo Madryn y Mitre (SE) 40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suarez 28 y Villa Dálmine 19.

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

-El último de cada zona desciende.

-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso. (Télam)