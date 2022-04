Chacarita Juniors, fortalecido por el triunfo logrado ante Alvarado de Mar del Plata, visitará a Almagro, en uno de los tres partidos con los que continuará mañana la novena fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará estadio 3 de febrero, ubicado en el localidad bonaerense de José Ingenieros, este sábado desde las 17.10, será televisado por DirecTV y arbitrado por Sebastián Zunino.

Los otros dos partidos serán Villa Dálmine-Gimnasia de Mendoza, en Campana, con Lucas Novelli como referí, y Flandria-San Martín de San Juan, en Jauregui, con el arbitraje de Gastón Monson Brizuela, ambos desde las 15.30.

Chacarita había perdido los dos encuentros con el nuevo DT Pablo Centrone, quien reemplazó en el cargo a Federico Arias (hubo un interinato de Marcelo Venturelli), pero se recuperó con una goleada sobre Alvarado (5-0).

Almagro afrontará el compromiso luego de tres derrotas seguidas y sin haber convertido goles, en una racha negativa que motivó el despido del DT Walter Perazzo y la contratación de Norberto Paparatto.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Domingo:

14.30 Nueva Chicago-Brown de Adrogué, 15.30 Ferro Carril Oeste-Agropecuario, Alvarado (MDP)-Guillermo Brown de Puerto Madryn, Deportivo Morón-Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown-San Telmo; 16 Deportivo Madryn-Santamarina de Tandil y Deportivo Maipú-Defensores de Belgrano, 19.05 Temperley-Atlanta y 20.30 Independiente Rivadavia-Tristán Suárez.

+ Lunes: 15.30 Deportivo Riestra-Güemes, 19.05 Mitre-Instituto de Córdoba y 21.10 Quilmes-San Martín de Tucumán.

+ Posiciones: Belgrano, 19 puntos; Brown (A), 18; San Martín (T) 17; Instituto y Brown (PM) 16; Almirante Brown 15; Deportivo Riestra 14; All Boys 13; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto 12; Chacarita 11; Quilmes, San Martín (SJ), Atlanta, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Estudiantes BA y Almagro 10; Deportivo Maipú, Sacachispas, Agropecuario y Gimnasia (J) 9; Independiente Rivadavia, Temperley y Atlético de Rafaela 8; Villa Dálmine y Alvarado 7; Gimnasia (M), Ferro y San Telmo 6; Tristán Suárez, Santamarina y Flandria 5; Güemes (SE) 4; Mitre (SE) 3. (Télam)