Francisco Cerúndolo, primer singlista del seleccionado de tenis de la Argentina que intentará ganarle a Finlandia como visitante y volver a las finales de la Copa Davis, aseguró hoy que "saber que voy a jugar el primer día me ayuda en la preparación".

Cerúndolo, que debutó en la última serie del equipo que capitanea Guillermo Coria y apenas 140 días después será el líder de Argentina este fin de semana frente a Finlandia en la ciudad de Espoo, por los Qualifiers 2023 en los que buscará avanzar a las Finales del certamen previstas para septiembre, declaró que "por un lado está bueno porque ya sabés que te va a tocar jugar y, más o menos, quién va a ser tu rival. Entonces lo podés preparar con un poco más de anticipación".

El mayor de los hermanos Cerúndolo, número 31 del ranking ATP, confió a prensa de la Asociación Argentina de Tenis (AAT): "Somos un equipo. Lo importante es que Argentina gane la serie. Jugar es un placer y, de mi parte, quiero aportar las victorias que pueda para cumplir el principal objetivo”.

Para el porteño, que comparte equipo con Pedro Cachín, Facundo Bagnis y los doblistas Máximo González y Andrés Molteni; la convivencia es fundamental. "Por suerte nos llevamos muy bien entre todos. Nos matamos de risa, hay muy buena química entre todo el equipo, muy buenos entrenamientos, juegos, almuerzos y cenas. La estamos pasando bien y eso es clave para llevar la semana de la mejor manera, sin tantos nervios ni presión. Facu y Pedro nunca jugaron, entonces entre todos la estamos pasando muy bien y eso es clave para que, al que le toque jugar el fin de semana, pueda entrar de la mejor manera”.

Sobre la superficie, Cerúndolo comentó: "Esta cancha la veo un poco rápida, es un cemento donde patina mucho la pelota; no sé cómo estará la cancha del estadio principal, pero calculo que será similar. Nos van a poner un cemento bastante rápido que es donde ellos se desempeñan mejor”.

Sin embargo, Francisco agregó que “las pelotas ayudan, porque son pelotas pesadas y hacen que la cancha sea un poco menos rápida”, y la comparó con otras superficies del circuito: “A mí me hace acordar al Masters de París Me tocó jugar en la cancha 2, donde la sentí muy rápida, la pelota pica muy baja, patina y no levanta mucho”. (Télam)