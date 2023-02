Cerro Largo se impuso en la noche del viernes a Danubio por 1-0, resultado que le permitió subirse a la punta del torneo Apertura del fútbol de Uruguay, al comenzar la tercera fecha.

En el estadio Ubilia de Melo, el equipo local venció con un tanto de penal del delantero Hugo Silveira (ex Tigre y Patronato de Paraná), a los 41m. del segundo período, mediante la ejecución de un tiro penal.

En Cerro Largo, que es líder con 7 unidades, se desempeñó el volante argentino Augusto Max (ex Quilmes y San Martín de Tucumán), quien se retiró con un fuerte traumatismo en el tobillo, según indicó el sitio ‘Tenfield’.

Mientras que los uruguayos Diego Vera (ex Independiente, Tigre y Colón de Santa Fe), Sebastián Fernández (ex Banfield) y Ribair Rodríguez (ex Boca Juniors y Belgrano de Córdoba) se alistaron en el equipo de los Jardines del Hipódromo.

Hoy jugarán Cerro-Deportivo Maldonado (a las 17.00) y Plaza Colonia-Nacional (19.45). El domingo, en tanto, se enfrentarán Racing Club-River Plate (9.45) y Peñarol-Boston River (21.00).

La jornada se completará el lunes con los choques Liverpool-Fénix (17.00) y Montevideo City Torque-Wanderers (20.15). (Télam)