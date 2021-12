Cerro Largo, con gol del delantero argentino Lucas Di Yorio, empató esta tarde en su visita a Villa Española en un gol, por la 15ta y última fecha del torneo Clausura de la liga uruguaya, que consagró ganador a Peñarol.

El exatacante de Aldosivi, de Mar del Plata, convirtió la apertura a los 33 minutos del primer tiempo; mientras que Cristhian Tizón marcó a los 37 del segundo para la igualdad del descendido Villa Española.

Además de Di Yorio, Cerro Largo le ofreció concurso titular al volante Augusto Max (ex Quilmes y Atlético Tucumán) y mantuvo entre los relevos al defensor Ignacio Vázquez (ex All Boys y Belgrano de Córdoba), de acuerdo con el informe de Tenfield.

El cierre del certamen Clausura se producirá esta noche con Cerrito recibiendo a Liverpool. (Télam)