El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, negó los rumores de una posible venta del mediocampista Rodrigo De Paul y aseguró que es un jugador muy importante para el plantel del "Colchonero". Cerezo también destacó que no se preocupó por la ausencia de De Paul en el partido ante el Girona, después de mostrarse en público junto a su novia Martina "Tini" Stoessel​ y no respetar la licencia para visitar a su madre que le otorgó el club madrileño. No obstante, Enrique Cerezo destacó que De Paul es un gran jugador y es importante para el club: "Para nada lo vendemos, es jugador del Atlético de Madrid, estamos contentos con él y no tenemos ningún problema. Es un magnífico jugador y es necesario en esta magnífica plantilla que tenemos". El mandamás también expresó que las decisiones del entrenador Diego Simeone se respetan y no le sorprendió que el ex mediocampista de Racing no haya sido parte de aquel encuentro. "La penitencia fue un descanso. Está encantado de volver con fuerza y con ilusión. Nadie ha discutido que es una gran figura. No sé por qué no ha jugado. Tenemos un entrenador que define el equipo y define quién tiene que jugar", remarcó. FIG/GAM NA