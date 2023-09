Rosario Central e Independiente empataron en un tanto en un entretenido encuentro jugado esta noche en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.

El zaguero Javier Báez convirtió de taco para la visita, en el final del primer tiempo, y el delantero colombiano Jaminton Campaz empató con un golazo en el tramo final del complemento.

Independiente jugó mejor en el primer tiempo porque controló la pelota, tocó por abajo y generó las llegadas más claras, entre las que se destacó un contraataque de Matías Giménez por la izquierda, quien lo dejó solo a Braian Martínez por la derecha del área, pero el volante la tiró afuera, con el arco a su disposición.

El equipo de Carlos Tevez atacó más por la derecha, donde juntó a Isla con Toloza y Canelo, y así volvió a llegar a los 22 minutos con un tiro libre de Toloza que Broun mandó al córner.

Central fue la antítesis en esa etapa inicial porque luego de un buen comienzo, perdió la pelota, estuvo impreciso y, además, casi no marcó en el medio, al extremo de perder todos los rebotes. Cómo habrá sido de paupérrimo ese primer tiempo de Central que recién pateó al arco a los 25 minutos, con un zurdazo de Campaz que pasó cerca del poste izquierdo.

El equipo de Miguel Ángel Russo, que no tuvo al uruguayo Facundo Mallo ni al delantero Octavio Bianchi por lesión, se quedó a los 19 minutos sin su conductor, Ignacio Malcorra, quien también salió por una molestia muscular.

Hasta que a los 44 minutos el paraguayo Bogado disputó una pelota en la línea de fondo sobre la derecha del ataque rival. Mancuello mandó el centro pasado, Broun le erró el puñetazo en la salida y la pelota le cayó a Báez, quien la metió de taco junto al poste derecho, en el polémico gol que abrió el partido.

Central cambió a tiempo en el complemento porque salió a atacar y a cambiar golpe por golpe y así se acercó a los seis minutos cuando Campaz mandó un centro desde la izquierda que Cervera remató solo en el primer palo, pero la pelota cruzó el arco.

Independiente jugó mejor con la pelota y volvió a llegar a los 12 minutos cuando Marcone encontró una pelota a la salida de un córner, pero su derechazo pasó cerca del poste derecho.

Hasta que a los 30 minutos Jaminton Campaz enganchó por la izquierda del área, gambeteó a Isla y cruzó un zurdazo que pegó en el poste izquierdo y entró, en el golazo que desató el rugido del Gigante.

Así, Independiente jugó mejor en el primer tiempo, pero no pudo liquidarlo, y Central se recuperó en el complemento y lo empató con un gran gol del colombiano Campaz, que le alcanzó para extender su invicto de 23 partidos en el Gigante de Arroyito.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Agüero, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Agustín Toledo y Tomás O´Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo,

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Javier Báez, Joaquín Laso y Damián Pérez; Federico Mancuello, Iván Marcone, Santiago Toloza y Braian Martínez; Matías Giménez y Alexis Canelo. DT: Carlos Tevez.

Gol en el primer tiempo: 44’ Báez (I).

Gol en el segundo tiempo: 30’ Campaz (C).

Cambio en el primer tiempo: 19’ Giovani Bogado por Malcorra (C).

Cambios en el segundo tiempo: 12’ Sergio Ortiz por Toloza (I); 24’ Agustín Sández por Quintana (C) y Agustín Módica por Cervera (C); 34’ Felipe Aguilar por Braian Martínez (I); 39’ Martín Cauteruccio por Giménez (I) y Julio Buffarini por Isla (I); y 45+2’ Kevin Silva por Giaccone (C).

Amonestados: Damián Martínez y Campaz (C). Braian Martínez, Báez y Aguilar (I).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central). (Télam)