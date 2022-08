Central Córdoba, dirigido por Abel Balbo, ex Newell's Old Boys, goleó 3 a 0 a Rosario Central esta noche en el Gigante de Arroyito, en un buen partido por la undécima fecha del campeonato de la Liga Profesional.

Los goles fueron convertidos por Francisco González Metilli y Jesús Soraire, en el primer tiempo, y por Alejandro Martínez, de penal, en el final del encuentro.

Central Córdoba jugó mejor en la mayor parte del primer tiempo a través del gran partido que hizo Martínez por la derecha, bien acompañado por el toque en velocidad de González Mettilli por la izquierda y Soraire por el medio.

Rosario Central dispuso de la pelota en el comienzo y tuvo una llegada clara al minuto cuando Alejo Veliz ganó de cabeza un rechazo de Fabio Pereyra y habilitó a Ignacio Malcorra por la izquierda del área, quien enfrentó al arquero y remató apenas desviado, junto al segundo palo.

El resto perteneció mayoritariamente a los santiagueños, quienes se animaron a jugar desde los 15 minutos cuando Soraire la cruzó para la entrada solitaria de Jonathan Bay por la izquierda del área, en una jugada en la que Javier Báez salvó al córner.

Central Córdoba volvió a avisar a los 18 minutos con un derechazo apenas desviado de Martínez, desde la derecha; acto seguido a los 20 con otro desborde de Martínez por la derecha que volvió a sacar Baéz, tras un rebote, y a los 21 con un cabezazo desviado de Pereyra.

Hasta que a los 22 minutos Central Córdoba hizo el golazo de la noche: Martínez atacó por derecha, tocó hacia Renzo López por el medio y éste la cruzó hacia González Mettili, por la izquierda del área grande, quien la empalmó de zurda como venía y la clavó de emboquillada cerca del ángulo izquierdo.

Lejos de amilanarse, los visitantes acentuaron su buen juego y su presión en el medio, donde ganaron casi todas las divididas.

El local intentó atacar por los costados, pero casi no llegó con peligro al extremo que su segunda llegada clara fue un zurdazo de Marcelo Benítez que César Rigamonti (reemplazó al chileno Christopher Toselli, que estuvo en el banco)nsalvó al córner a los 33 minutos.

Y Central Córdoba comenzó a definir el pleito a los 39 minutos cuando González Metilli mandó un centro pasado desde la izquierda, que Renzo López cabeceó hacia Soraire por el medio y el volante se acomodó y metió un zurdazo seco, que entró en el medio del arco tras un desvió en un defensor local.

El "canalla" apenas volvió a llegar en el final de la etapa con una buena habilitación de Benítez a Lautaro Blanco, quien le pegó como venía y la pelota cayó en el techo del arco.

El complemento fue otro partido porque Rosario Central salió a buscarlo y por momentos monopolizó la pelota, pero casi no llegó, al punto que su jugada más clara fue un buen derechazo del ingresado delantero paraguayo Gustavo Ramírez, a los 32 minutos, quien enganchó desde afuera del área y le pegó de derecha, pero Rigamonti salvó y el atacante no llegó al rebote.

En el final Central Córdoba lo liquidó con un contraataque de Renzo López a quien Gastón Servio derribó, en un penal que Alejandro Martínez cambió por gol a los 38 minutos.

Así, el Central Córdoba de Abel Balbo le ganó bien al Central de Tevez, que pareció haberse quedado en el festejo por haber ganado el clásico con Newell's. "Si acá no entendés que para ganar hay que levantar el pasto, meter y correr, pasan estas cosas. Muchos pensaban que hoy ganábamos 7 a 0, y les advertí a los muchachos que esto no es así".

- Síntesis -

Rosario Central Gaspar Servio; Ismael Cortez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez e Ignacio Malcorra; Alan Marinelli y Alejo Veliz. DT: Carlos Tevez.

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Nicolás Linares y Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Franco Sbuttoni, Alejandro Martínez y Jesús Soraire; Renzo López y Lucas Besozzi. DT: Abel Balbo.

Goles en el primer tiempo: 22’ González Metilli (CC) y 39’ Soraire (CC).

Gol en el segyundo tiempo: 38' Alejandro Martínez (CC); de tiro penal..

Cambio en el primer tiempo: 18’ Facundo Buonanotte por Malcorra (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Gustavo Ramírez por Marinelli (C) y Paulo Lima por Fabio Pereyra (CC); 8’ Lucas Besozzi (CC); 13’ Luciano Ferreyra por Marcelo Benítez (C); 23’ Damián Martínez por Cortez (C) y Michael Covea por Infantino (C); 35’ Lautaro Montoya por González Metilli (CC); y 41’ José Gómez por Alejandro Martínez (CC) y Cristian Torres por Renzo López (CC).

Amonestados: Riaño, Linares, González Metilli, Lima y Bay (CC). Tanlongo y Buonanotte (C).

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Árbitro; Darío Herrera.

(Télam)