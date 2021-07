Central Córdoba de Santiago del Estero buscará mañana su primera victoria en la Liga Profesional de Fútbol cuando se enfrente como local a Talleres de Córdoba, en un partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato argentino. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.15 en el estadio Madre de Ciudades, contará con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa, quien estará asistido por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Juan Del Fueyo, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium. El conjunto santiagueño perdió por 1 a 0 en su visita a San Lorenzo y el entrenador Gustavo Coleoni no dio indicios acerca del equipo que pondrá para enfrentarse a Talleres de Córdoba, pero no se descarta que elija a los mismos once que empezaron jugando ese partido. Por su parte, el elenco dirigido por Alexander Medina viene de derrotar a Arsenal por 2 a 0 como local y el técnico podría decidir el ingreso del futbolista Héctor Fértoli, el flamante refuerzo. De todas maneras, Medina tampoco confirmó el elenco que se presentará en el norte argentino ya que podría también colocar a los mismos que iniciaron el encuentro frente al conjunto de Sarandí.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:. Liga Profesional. Fecha 3. Central Córdoba (SdE)–Talleres Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero) Árbitro: Facundo Tello Figueroa Hora de inicio: 14:15 - TV: Fox Sports Premium Central Córdoba (SdE): Andrés Mehring; Gonzalo Bettini, OscarSalomón, Federico Andueza, Alejandro Maciel, Jonathan Bay; JuanGaleano, Cristian Vega, Carlo Lattanzio; Leonardo Sequeira y Milton Giménez. DT: Gustavo Coleoni. Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Rafael Pérez, Nahuel Tenaglia, Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez, Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina. KDV/OM NA