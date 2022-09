Central Córdoba de Santiago del Estero goleó hoy por 3 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata, en un partido correspondiente a la vigésimo primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y el autor de los tres tantos fue Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona. En un primer tiempo sin remates a los arcos, El Tiburón y El Ferroviario, fueron dos equipos que parecían no querer hacerse goles. Los arqueros de ambos conjuntos no tuvieron demasiado trabajo y se fueron al descanso en cero. La segunda parte dio un vuelco rotundo y a los 13 minutos del complemento, un centro de Francisco González Metilli, habilitó a López Muñoz, que ingresó marca de sus rivales, y abrió el marcador con cabezazo. Cinco minutos más tarde, un tiro libre de Aldosivi que rechazó el arquero César Rigamonti, terminó en un contraataque que López Muñoz definió con categoría por arriba de José Devecchi y amplió la diferencia. A diez minutos del final, con el conjunto marplatense debilitado, Metilli tuvo lugar para trasladar la pelota y habilitó a López Muñoz, quien nuevamente, tras un definición al palo derecho del arquero rival, concretó el 3 a 0 final. Con este resultado, los dirigidos por Abel Balbo sostienen una buena campaña en la mitad de tabla, mientras que los de Diego Villar, están últimos en la tabla de posiciones y cada vez más comprometidos en la lucha por mantener la categoría. Esta es la síntesis de Aldosivi vs Central Córdoba (SE) por la Liga Profesional Liga Profesional. Fecha 21. Aldosivi – Central Córdoba (SE). Estadio: José María Minella. Árbitro: Luis Lobo Medina. Aldosivi: José Devecchi, Joaquín Indacoechea, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Ian Escobar, Elías Brítez, Francisco Cerro, Leandro Maciel, Marcelo Meli, Facundo Tobares, Braian Martínez. DT: Diego Villar. Central Córdoba (SE): César Rigamonti, José Gómez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Lautaro Montoya, Jesús Soraire, Nicolás Linares, Francisco González Metilli, Hernán López Muñoz, Gonzalo Ríos, Gonzalo Torres DT: Abel Balbo. Goles en el segundo tiempo: 13m, 18m y 34m. Hernán López Muñoz (CE); Cambios en el segundo tiempo: 65m T. Martinez por M. Meli (A); 66m A. Cervera por B. Martinez y S. Silva por F. Tobares (A); 72m J. Cuesta por J. Indacoechea (A); 75m E. Kalinski por G. Rios (CE); 82m L. Besozzi por G. Torres y F. Grahl por H. Lopez; 88m D

Veron por N. Linares y J. Bay por L. Montoya (CE). GG/AMR NA