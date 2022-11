Los futbolistas de la Selección de Uruguay Edinson Cavani y José María Giménez criticaron por elevación al entrenador Diego Alonso después de la derrota por 2 a 0 contra Portugal en la segunda fecha del Grupo H del Mundial Qatar 2022. "Hay que preguntarle a Alonso. Te va a poder hablar tácticamente. Son partidos de fútbol. A veces las cosas salen, a veces no. Dejar puntos así, que a veces cuenta. Perder puntos en un Mundial es complicado", fueron las palabras de Cavani sobre el rendimiento del equipo y el por qué no encontraban respuestas. Además, comentó que ellos "saben que pueden dar más que este nivel" y eso "les genera un sabor amargo". Por otro lado, Giménez expresó que el equipo no salió a ganar en ninguno de los dos encuentros: "Pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar, entramos un poco dubitativos con el fútbol nuestro, que sabemos que tenemos. Y a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura". Giménez expresó que para el encuentro ante Ghana tratarán de hacer lo posible para cambiar la cabeza y entrar al campo de juego con las ideas bien claras porque "tienen un grandísimo equipo". FIG/GAM NA