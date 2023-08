El delantero uruguayo Edinson Cavani tuvo su debut en Boca en el triunfo por penales 4 a 2 ante Nacional, tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, para pasar a la siguiente instancia y aseguró que "está donde quería estar" ya que "quería jugar en Boca y por fin se me pudo dar". "Quería jugar en Boca y vivir esta experiencia. Estoy muy feliz, por el triunfo, y por todo esto que es muy lindo", expresó el delantero una vez finalizado el encuentro que lo tuvo desde el arranque y que lo disputó hasta los 70 minutos con una actuación regular. También detalló que el encuentro se les hizo difícil y que no pudo hace mucho como para cambiar la historia, pero que estaba feliz por sus compañeros: "El partido se nos hizo difícil pero en los penales tuvimos una buena noche y lo importante es esto. No pude ayudar para sacar una ventaja más grande pero por suerte pudimos quedarnos con el partido en los penales". El debut de Cavani. Cavani disputó 70 minutos hasta que fue reemplazado por Darío Benedetto

Durante el primer tiempo, si bien no estuvo muy fino con la pelota en todas las situaciones, el ex Paris Saint Germain, Manchester United y Valencia demostró toda su jerarquía para clarificar el ataque del local. El uruguayo demostró que la falta de fútbol le costó caro, ya que hubo momentos en los que no pudo retener el balón. De todos modos, estuvo bien ubicado para mostrarse como una opción de pase. FIG/GAM NA