El delantero uruguayo Edinson Cavani destacó hoy que el partido entre Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores es "el partido de mi vida", y lamentó la represión sufrida por los hinchas de su equipo en Brasil. "Es el partido de mi vida, por todo lo que implica jugarlo, dónde vamos a jugarlo, el momento de mi carrera. Son muchas cosas, muchos condimentos que ayudan a que pueda decir que es el más importante. Cambio todos los títulos de mi carrera, menos la Copa América con Uruguay, por ganar la séptima Libertadores con Boca", dijo el atacante en conferencia de prensa. Además, el ex futbolista de Valencia y Manchester United, se refirió a la movilización de los hinchas de Boca en Brasil: "El mundo Boca es fantástico y te atrapa. De afuera te lo imaginás, pero estando acá es distinto, es algo que te brota". Por otra parte, Cavani lamentó el episodio de represión sufrida por los simpatizantes del conjunto argentino: "Siento un poco de tristeza por lo que pasa. Con la tecnología y otras cosas que han avanzado, como la seguridad, que estén pasando las cosas que pasan hoy da un poco de tristeza. Ojalá que se calme todo y se viva una fiesta". Por último, el uruguayo dejó un mensaje para los juveniles que integran el plantel comandado por Jorge Almirón: "Los chicos del club saben perfectamente dónde están. Se criaron y se formaron en un club cuya historia te demanda todo el tiempo ganar y pelear cosas. En el momento de que uno le pueda transmitir algo, ¿qué le podés transmitir? Sin sacrificio y sin entrega las cosas se van a hacer mucho más difíciles. Uno está ahí para aportar al compañero para que pueda dejar todo en la cancha. No tengo dudas sobre mis compañeros", cerró. .Jorge Almirón sobre Boca: "Me siento muy orgulloso". El entrenador de Boca, Jorge Almirón, hizo mención a la importancia del partido que se disputará este sábado en el estadio Maracaná y expresó que se siente "orgulloso" de todo el cuerpo técnico y sus jugadores. "En cada lugar donde uno trabaja tiene compromiso total, en Lanús lo viví de manera intensa. Esta es de manera intensa por el contexto, por el lugar donde se va a jugar la final, por el equipo, por la gente, enfrentamos a un gran equipo. Me siento muy orgulloso por el cuerpo técnico y por los jugadores, y por la ilusión que generamos en la gente", dijo en conferencia de prensa. Además, el director técnico se refirió a su rival: "Fui viendo a Fluminense desde que inició la Copa. Es un equipo que intenta jugar siempre, que cambia posiciones, que no tienen posiciones fijas. Dentro de la cancha se respeta la idea del entrenador

Tiene grandes jugadores. No creo que vaya a cambiar, es una final, el ADN de este equipo va a ser el mismo". Por otra parte, Almirón manifestó la preocupación que ocasiona que los hinchas que viajaron a Brasil sean reprimidos: "Dolor, tristeza y preocupación, un poco porque nuestras familias estaban en camino. Son dos hinchadas fuertes, la gente viene de Argentina a alentar a su equipo. Ojalá que se pueda controlar, lo está viendo todo el mundo y será increíble lo que se verá mañana en un marco espectacular". NY/MAC NA