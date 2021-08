La salida del argentino Lionel Messi del Barcelona de España dio punto final a una novela de casi un año, que en su momento mantuvo en vilo al mundo pero luego parecía resolverse positivamente, por lo que nadie imaginaba este desenlace. En realidad, hay que remontarse al 14 de agosto del año pasado, cuando la paliza que le propinó el Bayern Munich (2-8) en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el máximo objetivo deportivo, estalló la relación de Messi con la dirigencia del club, que ya venía golpeada desde meses atrás. El delantero rosarino, de 34 años, arrastraba, más allá delos resultados deportivos que incluyeron perder LaLiga con elReal Madrid, diferencias con la directiva encabezada por elpresidente Josep María Bartomeu, por fomentar campañas dedesprestigio hacia algunos de sus futbolistas a través de lasredes sociales. Pero ésta fue la cronología de un conflicto que se resolvió,en medio de especulaciones sobre la real dimensión del comunicado del Barcelona:- 14 de agosto: Barcelona pierde ante Bayern Munich 8-2 yPiqué, uno de los capitanes, dice que "el club necesita cambiosde todo tipo" y se ofrece a irse.- 16 de agosto: El entrenador Enrique Setién deja su cargo,mientras Messi inicia sus vacaciones junto a su familia en losPirineos catalanes.- 20 de agosto: Tras el anuncio oficial de la llegada de RonaldKoeman como DT, Messi corta sus vacaciones, se reúne cara a cara con el holandés y la "Pulga" le dice que se veía "más afuera que adentro" de su proyecto.- 24 de agosto: Koeman le comunica a algunos jugadores que nova a tenerlos en cuenta, entre ellos Iván Rakitic -se fue alSevilla-, Arturo Vidal -iría al Inter de Italia- y, sobre todo,el delantero uruguayo Luis Suárez, el mejor amigo de la "Pulga".- 25 de agosto: El día del quiebre. Messi envía un burofaxal Barcelona para manifestar su voluntad de dejar el club,ejecutando la cláusula de salida unilateral que figuraba en sucontrato desde 2017. El club la desconoce porque entiende quedebería haberlo anunciado antes del 10 de junio.- 27 de agosto: En medio de un sinfín de especulacionessobre su futuro, Bartomeu le pasa la pelota a Messi al deslizarque estaría dispuesto a renunciar si Messi lo apunta públicamente como el responsable de su salida.- 30 de agosto: Messi no se presenta a los testeos PCR(hisopados) obligatorios para iniciar la pretemporada con elBarcelona. Horas más tarde, La Liga de España informa que elargentino tenía una cláusula de rescisión vigente de 700 millones de euros, por lo que no le darían la baja federativa para irse a otro club, si no se abonaba antes esa suma.- 2 de septiembre: Su padre y agente Jorge Messi llega aBarcelona y se reúne con Josep María Bartomeu, que le mantienela postura inflexible del club, de no dejarlo salir en formagratuita.- 4 de septiembre: Jorge Messi le envía una carta a LaLigaen la que asegura que la cláusula de 700 millones de euros noexiste y lo acusa de "parcial", justo antes de que Lionel hagapública su continuidad en Barcelona hasta que finalice sucontrato en junio de 2021. - 27 de octubre: Josep María Bartomeu renuncia como presidente del club.- 7 de marzo de 2021: por primera vez, Messi vota en las elecciones a presidente del club, donde vence Joan Laporta, quien construyó el super equipo que condujo Pep Guardiola a ganar todos los títulos posibles.- 30 de junio de 2021: Lionel Messi, en medio de su participación en la Copa América con la Selección argentina, queda en libertad de acción.- 5 de agosto: el Fútbol Club Barcelona anuncia la salida de Messi. DP/OM NA