(Por Franco Córdoba).- La carrera por la designación del nuevo entrenador del seleccionado masculino de básquetbol, cargo que dejó Sergio Hernández tras los Juegos Olímpicos Tokio 2020, está abierta y Nicolás Casalánguida, uno de los tantos candidatos a heredar el puesto, admitió que le produce "satisfacción" la mención de su nombre.

El exasistente de Hernández en la Copa del Mundo de Turquía 2010 y de Julio Lamas en España 2014 cuenta con un currículum de siete años dentro de una estructura de entrenadores de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) que busca un nuevo rumbo tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el subcampeonato del mundo de China 2019.

En diálogo con Télam, el hoy entrenador de Fuerza Regia de México, actual campeón de la Liga Nacional de Básquet Profesional (LNBP), equipo a la que llegó recientemente para defender el título, analizó cómo lo toma la posibilidad de ser nombrado para nuevo entrenador argentino del seleccionado subcampeón del mundo.

- Télam: ¿Qué siente que suene su nombre para reemplazar a Sergio Hernández luego de lo realizado como entrenador de la Argentina y donde él dejó una vara muy alta?

- Nicolás Casalánguida: Nuestro país posee varios entrenadores destacados y capacitados para asumir una responsabilidad de estas características, y si bien yo no tuve ningún contacto con los directivos en esta oportunidad, el solo hecho de que mi nombre suene como una alternativa me genera satisfacción. En principio porque fui parte de distintos procesos, con diferentes entrenadores y representar al básquetbol del país es una de las sensaciones más fuertes que pueden existir.

- T: Su teléfono sigue sonando para trabajar en el exterior en los últimos años y en cada proyecto se consiguen resultados. ¿Eso lo hace sentir que va por el camino correcto?

- NC: Si, trabajar en el exterior era parte de un plan trazado hace varios años, y hoy lo estoy cumpliendo, estoy comenzando mi cuarta temporada consecutiva fuera de Argentina y por suerte hemos podido cumplir los objetivos. En las últimas tres campañas luchamos por títulos, y ahora tengo la posibilidad de dirigir en una organización de primer nivel como es Fuerza Regia con un proyecto pensado a largo plazo, porque acordamos un vínculo por tres temporadas. Esta situación me encuentra a gusto, en un club ambicioso y exigente, que me permite convivir en un lugar donde hay presión por objetivos importantes y ese es un privilegio que disfruto.

Casalánguida cuenta con una trayectoria que lo llevó a dirigir a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes, Obras Basket y Atenas de Córdoba en la Liga Nacional Argentina; y tres experiencias en el exterior: dos temporadas en Aguacateros de Michoacán de la LNBP (con un subcampeonato, tras ganar la Conferencia Este) y un subcampeonato en la Superliga de Venezuela con Guaiqueríes de Isla Margarita. Ahora, nuevamente en el básquet azteca, comanda a Fuerza Regia.

- T: Néstor García es el principal candidato a suceder a Hernández ¿Qué le parece esa posibilidad?

- NC: Me alegra mucho saber que Néstor pueda asumir el cargo, es un entrenador que posee las credenciales y la trayectoria en el medio internacional que se requiere para el puesto. Trabajó en otros países y en diferentes selecciones donde demostró su conocimiento y liderazgo y no tengo dudas que tiene todas las herramientas para hacer un gran trabajo.

Seguramente formará un cuerpo técnico calificado también, ese es el sello que caracterizó a nuestra selección por muchos años, independientemente de los nombres. entrenadores destacados y con recorrido.

- T: ¿Qué es lo lindo de poder representar a la Selección? Ya formó parte de un proceso con Julio Lamas y antes en Turquía 2010, junto a Hernández. ¿Siente que los pergaminos y su trabajo en algún momento van a dar sus frutos para dirigir a Argentina?

- NC: Representar al básquetbol del país con la selección es la sensación más grata que puede existir. Es una enorme responsabilidad pero a la vez es algo único, no se compara con el trabajo en los clubes. Estuve en tres procesos distintos. En el 2009 y 2010 con Sergio para el mundial de Turquía, luego con Julio en el 2013 y 2014 para el mundial de España y cuando volvió Sergio lo acompañé, en Panamericano, Sudamericano, Pre Olímpico de México y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Fue una etapa muy buena, estoy agradecido por las oportunidades y pude trabajar con enormes profesionales.

"Es verdad que ingresé siendo muy joven a formar parte del staff de la CAB, creo que tenía 29 años y poca experiencia, para los entrenadores estar en la Selección es un aprendizaje enorme como las vivencias, preparaciones de los equipos y los torneos son momentos muy significativos que dejan una huella", indicó el oriundo de Comodoro Rivadavia.

La misma huella que llevó en su carrera y por la que con una mezcla de juventud y camino recorrido lo acercan a ser nombrado como posible entrenador de la Argentina, aunque el mismo indique que no lo desespera, pero si que "el tiempo dirá si esa oportunidad llegará".

"Yo trabajo siempre pensando en tener desafíos exigentes y busco proyectos que me permitan sostenerme en el medio internacional. El tiempo dirá si esa oportunidad llegará, por ahora no me desespera, aunque sí me gustaría en algún momento poder volcar en mi país el trabajo y la experiencia fui cosechando, tanto en Argentina, como en el exterior", agregó.

- T: Hace poco se incorporó a la Agencia Octagon, con base en Europa y de gran prestigio mundial. ¿Es uno de los desafíos llegar al Viejo Continente en algún momento?

- NC: Sí, lo hablamos con Claudio Villanueva y poder dirigir en Europa y en una buena competencia es un claro objetivo, pero por ahora me enfoco en el proyecto de Fuerza Regia, la LNBP de México es una competencia de muy buen nivel, repleta de jugadores con talento y experiencia en ligas top. Hoy toda mi energía esta acá en México, con un objetivo complejo y muy exigente, que es lograr el bicampeonato, algo que la institución nunca pudo conseguir. (Télam)