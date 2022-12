El exfutbolista Matías Caruzzo, coordinador de San Lorenzo, anunció hoy su posible salida si gana las elecciones Marcelo Moretti, de la lista Boedo en Acción, porque, según dijo, "mintió".

"Se me haría muy difícil trabajar con Moretti por todo lo que dijo, porque mintió", declaró Caruzzo en una charla con el programa "La Cicloneta", de radio AM1550.

"Escuché muchas cosas que no me gustaron, muchas mentiras. Me molestó que Moretti diga que soy hombre de (Matías) Lammens y (Hernán) Berman (representante de jugadores). Dice que ya tiene un secretario deportivo, un manager y está hablando de refuerzos. Se me haría muy difícil trabajar con él", dijo Caruzzo.

Además, el exdefensor comentó que están "muy avanzadas" las renovaciones de Ignacio Méndez y Federico Gattoni. Lo mismo corre para la adquisición del pase del delantero paraguayo Adam Bareiro.

El panorama continúa incierto en relación al arquero Augusto Batalla aunque por las dudas tienen "otros en carpeta".

Las elecciones presidenciales en San Lorenzo se celebrarán este sábado 17 de diciembre en las instalaciones ubicadas en el barrio de Boedo. (Télam)