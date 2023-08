El entrenador Ricardo Caruso Lombardi, fiel a su estilo, se refirió al delicado momento que atraviesa Independiente, que está en zona de descenso, y ante la llegada de Carlos Tevez como técnico, le bajó el dramatismo a la situación y dijo que salvar el equipo es "como tomar un mate a las 9 de la mañana". "En Racing, cuando agarré, había varios técnicos de renombre que se habían bajado porque no pelearon el descenso nunca, para mi salvar a Independiente es como tomar un mate a las 9 de la mañana

Once descensos seguidos pelee, me salve en diez. Para mi es una joda", explicó Lombardi en declaraciones radiales. A su vez, el técnico de 61 años, quien pasó por Racing en 2009 y lo salvó de un segundo descenso, continuó: "Salvar a Independiente es una risa, porque ganás dos partidos y nada más

Por lo menos, hay seis equipos que son menos que Independiente

Dirigirlo hubiera sido un placer, mucho más fácil que otros momentos en otros clubes". Finalmente, el experimentado entrenador, que trabajó por última vez en Belgrano de Córdoba en 2021, concluyó: "Están haciendo toda una novela que no tiene sentido, no está tan grave como todo el mundo quiere. No me muero de locura por dirigir, tengo 30 años de trayectoria y no hay un equipo que no me quiera, no es casualidad". Por otra parte, Independiente se encuentra en el vigésimo sexto puesto de la tabla anual con 28 unidades, al igual que Huracán y Colón de Santa Fe, equipos con los que hoy debería jugar un triangular para definir el descenso por puntos, mientras que en promedios, Arsenal de Sarandí el que estaría bajando a la Primera Nacional.