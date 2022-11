El mediocampista colombiano Edwin Cardona se sumó hoy a los festejos de Racing tras la consagración en el Trofeo de Campeones ante Boca y felicitó a sus compañeros, pese a los cruces que mantuvo en los últimos días con la dirigencia luego de retirar sus pertenencias del club. "Felicitaciones a todos mis compañeros. Merecido triunfo", publicó Cardona en su cuenta de la red social Instagram junto a la foto de la copa que la "Academia" llevará a sus vitrinas después de ganarle 2 a 1 a Boca en el alargue y en medio de un final escandaloso en San Luis. De esta manera, el colombiano festejó el título después del descargo que hizo esta semana, cuando quedó en el centro de las críticas por no presentarse a los entrenamientos. "Me hacen entrega de otra carta, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre", explicó sobre su ausencia

Y añadió: "Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales, más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo. Reitero mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación".