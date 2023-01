El delantero de Racing Johan Carbonero habló luego de que la "Academia" conquistar por 2-1 la Supercopa Internacional en el Estadio Hazza Bin Zayed y afirmó que son "Un equipo afortunado porque en tres meses, prácticamente, jugamos tres finales". Luego del polémico desenlace de la final y la consagración racinguista, el colombiano expresó su gratitud por el momento de los de Avellaneda: "Somos un equipo afortunado, porque en dos meses jugamos prácticamente tres finales. Una con River, que lastimosamente no pudimos ganarla; y dos con Boca, ambas que fueron ganadas. Tenemos que estar agradecidos y debemos disfrutar para luego mentalizarnos en el torneo local". "Damos la vida por el compañero; todos tiramos para el mismo lado. Eso, gracias a Dios, se vio reflejado adentro de la cancha" sostuvo el ex Gimnasia refiriéndose, en si, al compromiso del equipo en la noche de Abu Dhabi. El autor del empate de la "Academia" contó porque, para él, su equipo es el campeón de este certamen: "En la semana habíamos practicado la jugada del primer gol, con el profe. Sabíamos que Boca dejaría muchos espacios atrás y nosotros tendríamos que presionar con velocidad. Por suerte se nos dio y sirvió para la victoria". "Gracias a Dios el segundo tanto nuestro llegó antes de la prórroga. De igual modo, eso se dio porque intentamos en reiteradas ocasiones, hasta el último minuto, y obtuvimos nuestro premio. Ganamos porque no paramos de buscar el gol" concluyó el "cafetero". AMP/SPC NA